Trump in Georgia wegen Wahleinmischung angeklagt

Atlanta - Im US-Bundesstaat Georgia ist der frühere Präsident Donald Trump mit einer weiteren umfassenden Anklage konfrontiert. Ein Geschworenengremium entschied in Atlanta, dass sich Trump vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Das geht aus der fast 100-seitigen Anklageschrift hervor, die in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt.

NASA bestätigte Juli 2023 als wärmsten Monat seit Messbeginn

Washington - Der Juli 2023 war auch nach Daten der US-Raumfahrtbehörde NASA heißer als jeder andere je gemessene Monat. Sie bestätigte damit Aussagen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Er sei 0,24 Grad Celsius wärmer gewesen als der bisher wärmste Juli in den Aufzeichnungen der Behörde, die bis zum Jahre 1880 zurückgingen, teilte die NASA unter Berufung auf Daten des zu ihr gehörenden Goddard Institute for Space Studies (GISS) am Montag (Ortszeit) mit.

FPÖ will Sonder-Nationalrat für Bargeld in Verfassung

Wien - Die Bemühungen der ÖVP um Verankerung des Bargelds in der Verfassung haben am Dienstag die FPÖ auf den Plan gerufen. Parteichef Herbert Kickl forderte die Volkspartei in einer Aussendung auf, gemeinsam schnellstmöglich eine Sondersitzung des Nationalrats einzuberufen. Dabei sollte ein entsprechender Initiativantrag eingebracht werden. Die ÖVP habe seit 2021 viermal freiheitliche Anträge für den Schutz und Erhalt des Bargeldes in der Verfassung abgelehnt, erklärte er.

Zwei Palästinenser in israelischer Razzia in Jericho getötet

Jericho - Bei israelischen Militäreinsätzen in Jericho im südlichen Westjordanland sind zwei Palästinenser getötet worden. Ein 16-Jähriger und ein 25-Jähriger seien durch Schüsse in die Brust tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Nach Angaben der israelischen Armee kam es bei der Festnahme von zwei gesuchten Verdächtigen in einem Flüchtlingslager sowie in einem Dorf im Großraum Jericho zu Konfrontationen mit bewaffneten Palästinensern.

15-Jährige Go-Kart-Lenkerin in NÖ bei Kollision getötet

Laa an der Thaya - Bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich ist am Montagabend eine 15-Jährige ums Leben gekommen. Das Mädchen kollidierte mit ihrem nicht für den Verkehr zugelassenen Go-Kart auf einer Kreuzung zwischen einem Feldweg und einem asphaltierten Güterweg im Gemeindegebiet Laa/Thaya mit einem Pkw. Dabei wurde sie unter dem Pkw eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Verletzte durch Taifun "Lan" in Japan

Tokio - Der Taifun "Lan" hat Teile Japans mit heftigen Regenfällen überzogen und zum Ende der Sommerferien den Rückreiseverkehr stark behindert. Etwa 20 meist ältere Menschen wurden verletzt, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Flüsse schwollen durch die starken Niederschläge gefährlich an, einige Häuser und Autos wurden beschädigt. Vereinzelt drang Schlamm in Gebäude ein. Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Gasspeicher sind schon zu 90 Prozent gefüllt

Wien - Bereits Mitte August sind die österreichischen Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt. Dies entspricht mehr als 87 Terawattstunden Erdgas - etwa dem Gasverbrauch des gesamten Vorjahres. 2022 wurde dieser Füllstand erst Ende Oktober erreicht. Allerdings haben sich auch die Bemühungen, den Gasverbrauch zu reduzieren, gelohnt, heißt es in einer Aussendung des Klimaministeriums.

Nächtlicher russischer Luftangriff auf die Westukraine

Lwow - Die Westukraine ist in der Nacht auf Dienstag nach Behördenangaben massiv mit russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Dabei wurden in der Stadt Luzk mindestens drei Menschen getötet, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Wolyn, Jurij Pohuljajko, mit. Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

