Gesteigerte Verlusterwartung bei den Krankenversicherungen

Wien - Österreichs Krankenversicherungen haben das Jahr 2022 mit einem Minus von 410,9 Mio. Euro leicht besser abgeschlossen, als zuletzt noch erwartet. Für heuer wird ein Abgang von 603,7 Mio Euro vorhergesagt, nachdem man im Mai noch von 578,7 Mio. Euro Defizit ausgegangen war, geht aus der APA vorliegenden Daten hervor. Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ortete Handlungsbedarf beim Finanzausgleich.

Trump in Georgia wegen Wahleinmischung angeklagt

Atlanta - Im US-Bundesstaat Georgia ist der frühere Präsident Donald Trump mit einer weiteren umfassenden Anklage konfrontiert. Ein Geschworenengremium entschied in Atlanta, dass sich Trump vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Das geht aus der fast 100-seitigen Anklageschrift hervor, die in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt.

Gasspeicher sind schon zu 90 Prozent gefüllt

Wien - Bereits Mitte August sind die österreichischen Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt. Dies entspricht mehr als 87 Terawattstunden Erdgas - etwa dem Gasverbrauch des gesamten Vorjahres. 2022 wurde dieser Füllstand erst Ende Oktober erreicht. Allerdings haben sich auch die Bemühungen, den Gasverbrauch zu reduzieren, gelohnt, heißt es in einer Aussendung des Klimaministeriums.

Nächtlicher russischer Luftangriff auf die Westukraine

Lwow - Die Westukraine ist in der Nacht auf Dienstag nach Behördenangaben massiv mit russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Dabei wurden in der Stadt Luzk mindestens drei Menschen getötet, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Wolyn, Jurij Pohuljajko, mit. Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Zwei Palästinenser in israelischer Razzia in Jericho getötet

Jericho - Bei israelischen Militäreinsätzen in Jericho im südlichen Westjordanland sind zwei Palästinenser getötet worden. Ein 16-Jähriger und ein 25-Jähriger seien durch Schüsse in die Brust tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Nach Angaben der israelischen Armee kam es bei der Festnahme von zwei gesuchten Verdächtigen in einem Flüchtlingslager sowie in einem Dorf im Großraum Jericho zu Konfrontationen mit bewaffneten Palästinensern.

Camper können nach Großbrand in Südfrankreich zurück

Perpignan - Die Feuerwehr hat in Südfrankreich einen Großbrand unter Kontrolle gebracht, wegen dem vorsorglich mehrere Campingplätze mit rund 3.000 Touristen evakuiert wurden. In der Nacht auf Dienstag konnten die meisten Urlauber bereits zurückkehren, teilte die Feuerwehr mit. Campinggäste eines von den Flammen verwüsteten Platzes übernachteten in Notunterkünften. Anrainer und Urlauber kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. 17 Feuerwehrleute erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

15-Jährige Go-Kart-Lenkerin in NÖ bei Kollision getötet

Laa an der Thaya - Bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich ist am Montagabend eine 15-Jährige ums Leben gekommen. Das Mädchen kollidierte mit ihrem nicht für den Verkehr zugelassenen Go-Kart auf einer Kreuzung zwischen einem Feldweg und einem asphaltierten Güterweg im Gemeindegebiet Laa/Thaya mit einem Pkw. Dabei wurde sie unter dem Pkw eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

FPÖ will Sonder-Nationalrat für Bargeld in Verfassung

Wien - Die Bemühungen der ÖVP um Verankerung des Bargelds in der Verfassung haben am Dienstag die FPÖ auf den Plan gerufen. Parteichef Herbert Kickl forderte die Volkspartei in einer Aussendung auf, gemeinsam schnellstmöglich eine Sondersitzung des Nationalrats einzuberufen. Dabei sollte ein entsprechender Initiativantrag eingebracht werden. Die ÖVP habe seit 2021 viermal freiheitliche Anträge für den Schutz und Erhalt des Bargeldes in der Verfassung abgelehnt, erklärte er.

