Trump in Georgia wegen Wahleinmischung angeklagt

Atlanta - Im US-Bundesstaat Georgia ist der frühere Präsident Donald Trump mit einer weiteren umfassenden Anklage konfrontiert. Ein Geschworenengremium entschied in Atlanta, dass sich Trump vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Das geht aus der fast 100-seitigen Anklageschrift hervor, die in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt.

Gesteigerte Verlusterwartung bei den Krankenversicherungen

Wien - Österreichs Krankenversicherungen haben das Jahr 2022 mit einem Minus von 410,9 Mio. Euro leicht besser abgeschlossen, als zuletzt noch erwartet. Für heuer wird ein Abgang von 603,7 Mio Euro vorhergesagt, nachdem man im Mai noch von 578,7 Mio. Euro Defizit ausgegangen war, geht aus der APA vorliegenden Daten hervor. Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ortete Handlungsbedarf beim Finanzausgleich.

Olga Carmona führt Spanien gegen Schweden ins Finale

Auckland - Das spanische Fußball-Nationalteam der Frauen hat erstmals das Finale einer Weltmeisterschaft erreicht. Die Spanierinnen setzten sich am Dienstag in Auckland im ersten WM-Schlagabtausch dieser beiden Nationen 2:1 (0:0) gegen Schweden durch und stehen damit als erste Teilnehmerinnen des Endspiels am Sonntag in Sydney fest. Der entscheidende Treffer in einer turbulenten Schlussphase glückte Linksverteidigerin Olga Carmona in der 89. Minute.

Schwerste Kämpfe in Tripolis seit Jahresanfang

Tripolis - In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist es in der Nacht zum Dienstag zu den schwersten Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen seit Jahresbeginn gekommen. Damit wächst in dem seit Jahren gespaltenem Land die Furcht vor einer Eskalation des Bürgerkrieges. Ausgelöst wurden die Gefechte durch die Festnahme des Kommandanten der 444. Brigade, Mahmud Hamza, wie ein Vertreter dieser militärischen Gruppierung mitteilte.

Gasspeicher sind schon zu 90 Prozent gefüllt

Wien - Bereits Mitte August sind die österreichischen Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt. Dies entspricht mehr als 87 Terawattstunden Erdgas - etwa dem Gasverbrauch des gesamten Vorjahres. 2022 wurde dieser Füllstand erst Ende Oktober erreicht. Allerdings haben sich auch die Bemühungen, den Gasverbrauch zu reduzieren, gelohnt, heißt es in einer Aussendung des Klimaministeriums und des Bundeskanzleramts.

FPÖ will Sonder-Nationalrat für Bargeld in Verfassung

Wien - Die Bemühungen der ÖVP um Verankerung des Bargelds in der Verfassung haben am Dienstag die FPÖ auf den Plan gerufen. Parteichef Herbert Kickl forderte die Volkspartei in einer Aussendung auf, gemeinsam schnellstmöglich eine Sondersitzung des Nationalrats einzuberufen. Dabei sollte ein entsprechender Initiativantrag eingebracht werden. Auch die SPÖ will eine Sondersitzung, allerdings zur Teuerung.

Taliban feiern zweiten Jahrestag der Machtübernahme

Kabul - Die radikal-islamischen Taliban haben am Dienstag den zweiten Jahrestag ihrer Machtübernahme in Afghanistan gefeiert. Flaggen des "Islamischen Emirats Afghanistan" - wie das Land von seinen Herrschern genannt wird - wehten an Sicherheitskontrollpunkten in der gesamten Hauptstadt Kabul. Durch die Straßen Kabuls fuhren Konvois von Taliban-Mitgliedern und Anhänger der Regierung versammelten sich auf dem Massoud-Platz in der Nähe des verlassenen US-Botschaftsgebäudes.

Camper können nach Großbrand in Südfrankreich zurück

Perpignan - Die Feuerwehr hat in Südfrankreich einen Großbrand unter Kontrolle gebracht, wegen dem vorsorglich mehrere Campingplätze mit rund 3.000 Touristen evakuiert wurden. In der Nacht auf Dienstag konnten die meisten Urlauber bereits zurückkehren, teilte die Feuerwehr mit. Campinggäste eines von den Flammen verwüsteten Platzes übernachteten in Notunterkünften. Anrainer und Urlauber kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. 17 Feuerwehrleute erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

