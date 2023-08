Transporter mit 26 Flüchtlingen in der Steiermark gestoppt

Graz - Die Polizei hat am Sonntag in der Steiermark einen Kleintransporter mit 26 syrischen Flüchtlingen gestoppt. Der mutmaßliche Schlepper, ein syrischstämmiger Schwede, drückte aufs Gas und flüchtete mit riskanten Manövern, nachdem eine Zivilstreife den Kastenwagen auf der Südautobahn (A2) im Raum Ilz anhalten wollte. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, nach rund 60 Kilometern gelang den Beamten die Anhaltung durch eine Straßensperre, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Trump in Georgia wegen Wahleinmischung angeklagt

Atlanta - Im US-Bundesstaat Georgia ist der frühere Präsident Donald Trump mit einer weiteren umfassenden Anklage konfrontiert. Ein Geschworenengremium entschied in Atlanta, dass sich Trump vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Das geht aus der fast 100-seitigen Anklageschrift hervor, die in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt.

Gesteigerte Verlusterwartung bei den Krankenversicherungen

Wien - Österreichs Krankenversicherungen haben das Jahr 2022 mit einem Minus von 410,9 Mio. Euro leicht besser abgeschlossen, als zuletzt noch erwartet. Für heuer wird ein Abgang von 603,7 Mio Euro vorhergesagt, nachdem man im Mai noch von 578,7 Mio. Euro Defizit ausgegangen war, geht aus der APA vorliegenden Daten hervor. Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ortete Handlungsbedarf beim Finanzausgleich.

Sicherheitskonferenz: Putin beklagt Verschwörung des Westens

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Sicherheitskonferenz in Moskau erneut zu Angriffen auf den Westen genutzt. Konflikte in vielen Weltregionen seien einzig durch die "geopolitischen Abenteuer und das egoistische, neokoloniale Verhalten des Westens" entstanden, sagte der Kremlchef am Dienstag in einer Videobotschaft zur XI. Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit.

Planungen für ECOWAS-Intervention im Niger werden konkreter

Niamey - Die Planungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS für ein militärisches Eingreifen im Niger werden konkreter. Die Militärchefs der 15 Mitgliedstaaten werden zur weiteren Vorbereitung am Donnerstag und Freitag in Ghana zusammenkommen, teilte die ECOWAS am Dienstag mit. Ziel eines solchen Einsatzes sei, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger nach dem Militärputsch wieder herzustellen.

Gasspeicher sind schon zu 90 Prozent gefüllt

Wien - Bereits Mitte August sind die österreichischen Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt. Dies entspricht mehr als 87 Terawattstunden Erdgas - etwa dem Gasverbrauch des gesamten Vorjahres. 2022 wurde dieser Füllstand erst Ende Oktober erreicht. Allerdings haben sich auch die Bemühungen, den Gasverbrauch zu reduzieren, gelohnt, heißt es in einer Aussendung des Klimaministeriums und des Bundeskanzleramts.

35 Tote bei Tankstellenexplosion in Südrussland

Moskau - Bei der verheerenden Explosion einer Tankstelle in der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind nach Behördenangaben mindestens 35 Menschen getötet worden. Etwa 80 Menschen wurden bei dem Unfall am Rand der Hauptstadt Machatschkala verletzt, wie das russische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Videos in sozialen Netzwerken zeigten stundenlang lodernde Flammen, viele Gebäude im Umkreis wurden zerstört, so dass es aussah wie nach einem Bombentreffer.

FPÖ will Sonder-Nationalrat für Bargeld in Verfassung

Wien - Die Bemühungen der ÖVP um Verankerung des Bargelds in der Verfassung haben am Dienstag die FPÖ auf den Plan gerufen. Parteichef Herbert Kickl forderte die Volkspartei in einer Aussendung auf, gemeinsam schnellstmöglich eine Sondersitzung des Nationalrats einzuberufen. Dabei sollte ein entsprechender Initiativantrag eingebracht werden. Auch die SPÖ will eine Sondersitzung, allerdings zur Teuerung.

