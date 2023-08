Transporter mit 26 Flüchtlingen in der Steiermark gestoppt

Graz - Die Polizei hat am Sonntag in der Steiermark einen Kleintransporter mit 26 syrischen Flüchtlingen gestoppt. Der mutmaßliche Schlepper, ein syrischstämmiger Schwede, drückte aufs Gas und flüchtete mit riskanten Manövern, nachdem eine Zivilstreife den Kastenwagen auf der Südautobahn (A2) im Raum Ilz anhalten wollte. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, nach rund 60 Kilometern gelang den Beamten die Anhaltung durch eine Straßensperre, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Gesteigerte Verlusterwartung bei den Krankenversicherungen

Wien - Österreichs Krankenversicherungen haben das Jahr 2022 mit einem Minus von 410,9 Mio. Euro leicht besser abgeschlossen, als zuletzt noch erwartet. Für heuer wird ein Abgang von 603,7 Mio Euro vorhergesagt, nachdem man im Mai noch von 578,7 Mio. Euro Defizit ausgegangen war, geht aus der APA vorliegenden Daten hervor. Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ortete Handlungsbedarf beim Finanzausgleich.

Mindestens 50 Verletzte durch Taifun "Lan" in Japan

Tokio - Der Taifun "Lan" hat Teile Japans mit heftigen Regenfällen überzogen und zum Ende der Sommerferien den Rückreiseverkehr stark behindert. Mindestens 50 Menschen wurden verletzt, wie lokale Medien am Dienstagabend (Ortszeit) meldeten. Flüsse schwollen durch die starken Niederschläge gefährlich an, einige Häuser und Autos wurden beschädigt. Vereinzelt drang Schlamm in Gebäude ein. Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

35 Tote bei Tankstellenexplosion in Südrussland

Moskau - Bei der verheerenden Explosion einer Tankstelle in der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind nach Behördenangaben mindestens 35 Menschen getötet worden. Etwa 80 Menschen wurden bei dem Unfall am Rand der Hauptstadt Machatschkala verletzt, wie das russische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Videos in sozialen Netzwerken zeigten stundenlang lodernde Flammen, viele Gebäude im Umkreis wurden zerstört, so dass es aussah wie nach einem Bombentreffer.

Sozialminister strebt Verbandsklage gegen Banken an

Wien - Die Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken - also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen - ruft nun auch die Regierung auf den Plan: Das Sozialministerium hat nun den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragt, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Der VKI hat bereits im Juni die Bank Austria stellvertretend für die gesamte Branche abgemahnt - bisher jedoch erfolglos.

Schwerste Kämpfe in Tripolis seit Jahresanfang

Tripolis - In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist es in der Nacht zum Dienstag zu den schwersten Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen seit Jahresbeginn gekommen. Damit wächst in dem seit Jahren gespaltenem Land die Furcht vor einer Eskalation des Bürgerkrieges. Ausgelöst wurden die Gefechte durch die Festnahme des Kommandanten der 444. Brigade, Mahmud Hamza, wie ein Vertreter dieser militärischen Gruppierung mitteilte.

Sicherheitskonferenz: Putin beklagt Verschwörung des Westens

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Sicherheitskonferenz in Moskau erneut zu Angriffen auf den Westen genutzt. Konflikte in vielen Weltregionen seien einzig durch die "geopolitischen Abenteuer und das egoistische, neokoloniale Verhalten des Westens" entstanden, sagte der Kremlchef am Dienstag in einer Videobotschaft zur XI. Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit.

Planungen für ECOWAS-Intervention im Niger werden konkreter

Niamey - Die Planungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS für ein militärisches Eingreifen im Niger werden konkreter. Die Militärchefs der 15 Mitgliedstaaten werden zur weiteren Vorbereitung am Donnerstag und Freitag in Ghana zusammenkommen, teilte die ECOWAS am Dienstag mit. Ziel eines solchen Einsatzes sei, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger nach dem Militärputsch wieder herzustellen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag 0,60 Prozent und notierte bei 3.129,48 Zählern. Auch das europäische Umfeld lag einheitlich im Minus. Begründet wurden die Kursverluste am Markt vor allem von enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August hingegen überraschenderweise aufgehellt.

