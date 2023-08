Planungen für ECOWAS-Intervention im Niger werden konkreter

Niamey - Die Planungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS für ein militärisches Eingreifen im Niger werden konkreter. Die Militärchefs der 15 Mitgliedstaaten werden zur weiteren Vorbereitung am Donnerstag und Freitag in Ghana zusammenkommen, teilte die ECOWAS am Dienstag mit. Ziel eines solchen Einsatzes sei, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger nach dem Militärputsch wieder herzustellen.

Zwei Tote bei Schusswechseln in Libyen

Tripolis - Bei Kämpfen zwischen den beiden führenden bewaffneten Gruppen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind zwei Menschen getötet worden. Der einzige zivile Flughafen der Stadt musste geschlossen werden, erklärten offizielle Stellen am Dienstag. Die Schusswechsel zwischen den beiden mit der Regierung in Tripolis verbundenen Gruppen Al-Radaa und Brigade 444 hätten Montagabend begonnen und sich bis in den Dienstag hinein fortgesetzt, hieß es aus dem libyschen Innenministerium.

Sozialminister strebt Verbandsklage gegen Banken an

Wien - Die Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken - also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen - ruft nun auch die Regierung auf den Plan: Das Sozialministerium hat nun den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragt, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Der VKI hat bereits im Juni die Bank Austria stellvertretend für die gesamte Branche abgemahnt - bisher jedoch erfolglos.

Mindestens 50 Verletzte durch Taifun "Lan" in Japan

Tokio - Der Taifun "Lan" hat Teile Japans mit heftigen Regenfällen überzogen und zum Ende der Sommerferien den Rückreiseverkehr stark behindert. Mindestens 50 Menschen wurden verletzt, wie lokale Medien am Dienstagabend (Ortszeit) meldeten. Flüsse schwollen durch die starken Niederschläge gefährlich an, einige Häuser und Autos wurden beschädigt. Vereinzelt drang Schlamm in Gebäude ein. Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Zwölf Tote bei starker Explosion in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Bei einer Explosion im Zentrum der Stadt San Crist�bal in der Dominikanischen Republik sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Personen seien verletzt worden, schrieb der Bürgermeister des Vorortes der Hauptstadt Santo Domingo, Jos� Mont�s, am Dienstag auf Facebook. Die Explosion hatte am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Marktviertel mit vielen Geschäften in San Crist�bal erschüttert und ein großes Feuer zur Folge gehabt.

Trump kündigt nach Anklage Pressekonferenz für Montag an

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn im US-Staat Georgia eine Pressekonferenz für kommende Woche angekündigt. Bei der Veranstaltung in seinem Golfclub in Bedminster am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) wolle er einen "großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht über den Wahlbetrug" in Georgia vorstellen, teilte Trump am Dienstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social mit.

Stromausfall in weiten Teilen Brasiliens

Rio de Janeiro - In Brasilien ist in großen Teilen des Landes der Strom ausgefallen. Der Hauptstadtdistrikt Bras�lia und mindestens 18 Bundesstaaten waren von dem Stromausfall betroffen, wie das Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf den Stromnetzbetreiber ONS am Dienstag berichtete. Demnach war es im größten Land Lateinamerikas um 8.31 Uhr zu einem "Vorfall" auf der Nord-Südost-Verbindung des nationalen Verbundsystems gekommen, der Einwohner und öffentliche Einrichtungen beeinträchtigte.

Kleinflugzeug überschlug sich in Oberösterreich bei Landung

Hofkirchen im Traunkreis - Ein Kleinflugzeug hat sich Dienstag um 14.00 Uhr bei der Landung am Flugplatz Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) überschlagen. Ein 54-Jähriger aus Lengau (Bezirk Braunau) war damit auf seinem Schulungsflug in Salzburg gestartet und hatte Zwischenlandungen in Mühldorf und Schärding absolviert. Seine Frau und der 36-jährige Co-Pilot aus Wals-Siezenheim wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.

