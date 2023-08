Planungen für ECOWAS-Intervention im Niger werden konkreter

Niamey - Die Planungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS für ein militärisches Eingreifen im Niger werden konkreter. Die Militärchefs der 15 Mitgliedstaaten kommen am Donnerstag und Freitag in Ghana zusammen, teilte ECOWAS am Dienstag mit. Ziel eines Einsatzes sei, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger nach dem Militärputsch wieder herzustellen. Der von den Militärs eingesetzte Ministerpräsident Ali Mahaman Lamine Zeine ist indes überraschend im Tschad eingetroffen.

Baerbock nach Pannenflug wieder in Deutschland

Abu Dhabi - Nach ihrer abgesagten Australien-Reise ist Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie landete an Bord eines Linienfluges aus Dubai kommend Dienstagabend auf dem Hamburger Flughafen, wie ein dpa-Reporter an Bord des Flugzeuges und dpa-Fotografen bestätigten. Hintergrund der abgesagten Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi waren Pannen an einem A340 der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr.

Zwei Tote bei Schusswechseln in Libyen

Tripolis - Bei Kämpfen zwischen den beiden führenden bewaffneten Gruppen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind zwei Menschen getötet worden. Der einzige zivile Flughafen der Stadt musste geschlossen werden, erklärten offizielle Stellen am Dienstag. Die Schusswechsel zwischen den beiden mit der Regierung in Tripolis verbundenen Gruppen Al-Radaa und Brigade 444 hätten Montagabend begonnen und sich bis in den Dienstag hinein fortgesetzt, hieß es aus dem libyschen Innenministerium.

Trump kündigt nach Anklage Pressekonferenz für Montag an

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn im US-Staat Georgia eine Pressekonferenz für kommende Woche angekündigt. Bei der Veranstaltung in seinem Golfclub in Bedminster am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) wolle er einen "großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht über den Wahlbetrug" in Georgia vorstellen, teilte Trump am Dienstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social mit.

Schüsse auf EU-Beobachter an Grenze Armenien-Aserbaidschan

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - EU-Grenzbeobachter sind nach EU-Angaben an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan unter Beschuss geraten. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, erklärte die EU-Mission in Armenien (EUMA) am Dienstag. Die armenische Regierung machte das aserbaidschanische Militär für den Vorfall verantwortlich. Aserbaidschan wies dies zurück.

Ukraine verlegt Reserven an Frontabschnitt bei Kupjansk

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des Vormarsches russischer Truppen im ostukrainischen Gebiet Charkiw hat die ukrainische Armee Reserven an den Abschnitt Kupjansk verlegt. "Stellungen wurden verstärkt, gewisse methodische Empfehlungen gegeben und Reserven verlegt", sagte der Sprecher der Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Dienstag im ukrainischen Nachrichtenfernsehen. Das verhindere weitere Vorstöße des Gegners.

Kleinflugzeug überschlug sich in Oberösterreich bei Landung

Hofkirchen im Traunkreis - Ein Kleinflugzeug hat sich Dienstag um 14.00 Uhr bei der Landung am Flugplatz Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) überschlagen. Ein 54-Jähriger aus Lengau (Bezirk Braunau) war damit auf seinem Schulungsflug in Salzburg gestartet und hatte Zwischenlandungen in Mühldorf und Schärding absolviert. Seine Frau und der 36-jährige Co-Pilot aus Wals-Siezenheim wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.

