Über 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii ist auf 101 gestiegen. Das gab der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im US-Fernsehsender CNN bekannt. In den ausgebrannten Bezirken der Insel Maui stoßen die Suchteams knapp eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Wald- und Buschbrände im US-Bundesstaat Hawaii weiterhin auf Leichen.

Russische Drohnen bedrohen ukrainische Donauhäfen

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind mehrere russische Drohnen in der Nacht zum Mittwoch in den Bereich der Donaumündung eingedrungen. Es handle sich um eine größere Gruppe von Drohnen, die sich in Richtung der Donauflusshäfen Izmail und Reni bewegten, teilte die Luftwaffe mit. Die beiden Hafenstädte in der Nähe der rumänischen Grenze werden für die ukrainischen Getreideexporte genutzt.

Planungen für ECOWAS-Intervention im Niger werden konkreter

Niamey - Die Planungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS für ein militärisches Eingreifen im Niger werden konkreter. Die Militärchefs der 15 Mitgliedstaaten kommen am Donnerstag und Freitag in Ghana zusammen, teilte ECOWAS am Dienstag mit. Ziel eines Einsatzes sei, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger nach dem Militärputsch wieder herzustellen. Der von den Militärs eingesetzte Ministerpräsident Ali Mahaman Lamine Zeine ist indes überraschend im Tschad eingetroffen.

Trump kündigt nach Anklage Pressekonferenz für Montag an

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn im US-Staat Georgia eine Pressekonferenz für kommende Woche angekündigt. Bei der Veranstaltung in seinem Golfclub in Bedminster am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) wolle er einen "großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht über den Wahlbetrug" in Georgia vorstellen, teilte Trump am Dienstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social mit.

Lehrer-Pensionierungswelle am Höhepunkt

Wien - Die Pensionierungswelle bei Lehrerinnen und Lehrern dürfte - früher als ursprünglich erwartet - an ihrem Höhepunkt ankommen. Über alle Schulformen und Bundesländer ist das Maximum laut Pensionsprognosen des Bildungsministeriums mit dem heurigen Jahr bereits erreicht. In der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) trifft das fast flächendeckend zu, in der Primarstufe (v.a. Volksschule) steht die Spitze in fünf Bundesländern aber erst noch bevor.

Schüsse auf EU-Beobachter an Grenze Armenien-Aserbaidschan

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - EU-Grenzbeobachter sind nach EU-Angaben an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan unter Beschuss geraten. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, erklärte die EU-Mission in Armenien (EUMA) am Dienstag. Die armenische Regierung machte das aserbaidschanische Militär für den Vorfall verantwortlich. Aserbaidschan wies dies zurück.

