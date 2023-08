Mehr als 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Staat Hawaii ist auf 101 gestiegen. Das gab der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im US-Fernsehsender CNN bekannt. In den ausgebrannten Bezirken der Insel Maui stoßen die Suchteams knapp eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Wald- und Buschbrände weiterhin auf Leichen.

Lehrer-Pensionierungswelle am Höhepunkt

Wien - Die Pensionierungswelle bei Lehrerinnen und Lehrern dürfte - früher als ursprünglich erwartet - an ihrem Höhepunkt ankommen. Über alle Schulformen und Bundesländer ist das Maximum laut Pensionsprognosen des Bildungsministeriums mit dem heurigen Jahr bereits erreicht. In der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) trifft das fast flächendeckend zu, in der Primarstufe (v.a. Volksschule) steht die Spitze in fünf Bundesländern aber erst noch bevor.

Russische Drohnen bedrohen ukrainische Donauhäfen

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind mehrere russische Drohnen in der Nacht zum Mittwoch in den Bereich der Donaumündung eingedrungen. Es handle sich um eine größere Gruppe von Drohnen, die sich in Richtung der Donauflusshäfen Izmail und Reni bewegten, teilte die Luftwaffe mit. Die beiden Hafenstädte in der Nähe der rumänischen Grenze werden für die ukrainischen Getreideexporte genutzt.

Salzburg: Oberösterreicherin beim Wanden tödlich abgestürzt

Salzburg - Eine 29-jährige Oberösterreicherin ist am Dienstagnachmittag bei einer Wanderung in Salzburg tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war gemeinsam mit zwei männlichen Begleitern (23, 26) auf einer Wanderung von Maria Alm am Steinernen Meer über das Riemannhaus auf die 2.653 Meter hohe Schönfeldspitze. Beim Abstieg am frühen Nachmittag gerieten die drei Personen unterhalb des Gipfels in ein Hagelgewitter, wie die Polizei Salzburg am Mittwoch mitteilte.

Fast 40 Migranten vor Kap Verde aus Seenot gerettet

Praia - Rettungskräfte haben vor Kap Verde rund 40 Flüchtlinge von einem Boot gerettet, während weitere Menschen an Bord tot aufgefunden wurden. 38 Menschen seien von dem Flüchtlingsboot vor der kapverdischen Küste gerettet worden, teilte das senegalesische Außenministerium am späten Dienstag mit. Das Boot war am Montag vor der Insel Sal von einem spanischen Fischerboot gesichtet worden, das daraufhin die kapverdischen Behörden alarmierte, erklärte die Polizei.

Trump kündigt nach Anklage Pressekonferenz für Montag an

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn im US-Staat Georgia eine Pressekonferenz für kommende Woche angekündigt. Bei der Veranstaltung in seinem Golfclub in Bedminster am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) wolle er einen "großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht über den Wahlbetrug" in Georgia vorstellen, teilte Trump am Dienstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social mit.

red