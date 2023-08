Mehr als 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Staat Hawaii ist auf 101 gestiegen. Das gab der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im US-Fernsehsender CNN bekannt. In den ausgebrannten Bezirken der Insel Maui stoßen die Suchteams knapp eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Wald- und Buschbrände weiterhin auf Leichen.

Zahlreiche Gewitter-Einsätze und Schäden in Tirol

Innsbruck/Neustift im Stubaital/Kaunertal - Teils heftige Gewitter haben am Dienstag in Tirol einige Schäden verursacht, das Stubaital war dabei besonders betroffen. In Fulpmes wurde Dienstagabend die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) hatte ein 18-Jähriger wohl mehrere Schutzengel: Ein Baum fiel auf das Dach seines Pkw, der Lenker wurde nur leicht verletzt.

Thailands Verfassungsgericht weist Wahlsieger-Klage ab

Bangkok - Das thailändische Verfassungsgericht hat am Mittwoch eine Klage zugunsten des Wahlsiegers Pita Limjaroenrat von der Move Forward Party (MFP) abgewiesen. Das Parlament hatte Pita daran gehindert, nach einem Scheitern im ersten Anlauf erneut als Premierskandidat anzutreten. Das Gericht weigerte sich nun aus formellen Gründen, das Verbot zu prüfen. Damit dürfte der Weg für ein Parlamentsvotum in den nächsten Tagen über einen anderen Regierungschef frei sein.

Lehrer-Pensionierungswelle am Höhepunkt

Wien - Die Pensionierungswelle bei Lehrerinnen und Lehrern dürfte - früher als ursprünglich erwartet - an ihrem Höhepunkt ankommen. Über alle Schulformen und Bundesländer ist das Maximum laut Pensionsprognosen des Bildungsministeriums mit dem heurigen Jahr bereits erreicht. In der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) trifft das fast flächendeckend zu, in der Primarstufe (v.a. Volksschule) steht die Spitze in fünf Bundesländern aber erst noch bevor.

Zwangsarbeit: Ermittlungen gegen Ralph Lauren in Kanada

Montreal - In Kanada hat die Aufsichtsbehörde für verantwortungsvolles Wirtschaften (Core) am Dienstag Ermittlungen gegen die kanadische Niederlassung von Ralph Lauren eingeleitet, weil das Modeunternehmen in seinen Lieferketten mutmaßlich die Verrichtung von Zwangsarbeit durch Uiguren in China unterstützt. Sie habe entschieden, "dass die Beschwerde gegen Ralph Lauren eine Untersuchung rechtfertigt", sagte Sheri Meyerhoffer, Ombudsfrau der Aufsichtsbehörde.

Salzburg: Oberösterreicherin beim Wanden tödlich abgestürzt

Salzburg - Eine 29-jährige Oberösterreicherin ist am Dienstagnachmittag bei einer Wanderung in Salzburg tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war gemeinsam mit zwei männlichen Begleitern (23, 26) auf einer Wanderung von Maria Alm am Steinernen Meer über das Riemannhaus auf die 2.653 Meter hohe Schönfeldspitze. Beim Abstieg am frühen Nachmittag gerieten die drei Personen unterhalb des Gipfels in ein Hagelgewitter, wie die Polizei Salzburg am Mittwoch mitteilte.

Fast 40 Migranten vor Kap Verde aus Seenot gerettet

Praia - Rettungskräfte haben vor Kap Verde rund 40 Flüchtlinge von einem Boot gerettet, während weitere Menschen an Bord tot aufgefunden wurden. 38 Menschen seien von dem Flüchtlingsboot vor der kapverdischen Küste gerettet worden, teilte das senegalesische Außenministerium am späten Dienstag mit. Das Boot war am Montag vor der Insel Sal von einem spanischen Fischerboot gesichtet worden, das daraufhin die kapverdischen Behörden alarmierte, erklärte die Polizei.

