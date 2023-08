Unwetter tobten in verschiedenen Landesteilen

Innsbruck/Neustift im Stubaital/Kaunertal - Teils heftige Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht einige - vorwiegend westliche - Teile Österreichs heimgesucht. In Tirol führten Unwetter zu einigen Schäden, besonders stark war dabei das Stubaital betroffen. In Salzburg wurde eine Landesstraße bei Rauris verschüttet, was zu einer Sperre führte. Auch in Oberösterreich tobte ein Unwetter, was zu 90 Einsätzen von insgesamt 116 Feuerwehren führte.

Mehr als 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Die Zahl der Toten nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist auf mindestens 106 gestiegen. Das teilte die zuständige Bezirksverwaltung am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. "Wir sind untröstlich, dass wir einen solchen Verlust erlitten haben", sagte Gouverneur Josh Green. Auch Kinder seien darunter, bestätigte er nach einer Reporterfrage. Zudem warnte er erneut, dass die Zahl der Opfer noch erheblich steigen könne.

Ukrainische Donau-Häfen mit Kampfdrohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht auf Mittwoch von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt; Videos in sozialen Netzwerken zeigten allerdings, wie der Hafen Reni angegriffen wurde.

Lehrer-Pensionierungswelle am Höhepunkt

Wien - Die Pensionierungswelle bei Lehrerinnen und Lehrern dürfte - früher als ursprünglich erwartet - an ihrem Höhepunkt ankommen. Über alle Schulformen und Bundesländer ist das Maximum laut Pensionsprognosen des Bildungsministeriums mit dem heurigen Jahr bereits erreicht. In der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) trifft das fast flächendeckend zu, in der Primarstufe (v.a. Volksschule) steht die Spitze in fünf Bundesländern aber erst noch bevor.

Hühner-Kebab aus Polen unter Salmonellen-Verdacht

Wien/EU-weit - Hühner-Kebab-Spieße aus Polen stehen in Verdacht in mehreren EU-Staaten Auslöser von Krankheitsausbrüchen durch Salmonellen in diesem Jahr zu sein. Insgesamt 27 erkrankte Personen gab es seit Februar in Österreich, eine ist an den Folgen gestorben. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch in ihrer Printausgabe unter Berufung auf einen von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor zwei Wochen auf ihrer Internetseite veröffentlichte Bericht.

Mindestens 27 Tote nach Kämpfen in Tripolis

Tripolis - Bei den Kämpfen zwischen den zwei Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 27 Menschen getötet und 106 weitere verletzt worden. Diese vorläufige Opferzahl wurde vom Zentrum für Notfallmedizin am Mittwoch veröffentlicht. Am Dienstagabend wurde die Opferzahl auf zwei Tote und Dutzende Verletzte geschätzt. In Libyen herrscht seit dem Sturz Muammar al-Gaddafis Chaos, Wahlen wurden mehrmals verschoben.

Zwangsarbeit: Ermittlungen gegen Ralph Lauren in Kanada

Montreal - In Kanada hat die Aufsichtsbehörde für verantwortungsvolles Wirtschaften (Core) am Dienstag Ermittlungen gegen die kanadische Niederlassung von Ralph Lauren eingeleitet, weil das Modeunternehmen in seinen Lieferketten mutmaßlich die Verrichtung von Zwangsarbeit durch Uiguren in China unterstützt. Sie habe entschieden, "dass die Beschwerde gegen Ralph Lauren eine Untersuchung rechtfertigt", sagte Sheri Meyerhoffer, Ombudsfrau der Aufsichtsbehörde.

