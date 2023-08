Banken verdienen mit Einlagezins derzeit Milliarden

Wien - Die von der Europäischen Zentralbank vorgegebenen Zinsen sind seit Juni 2022 laufend angehoben worden. Der Leitzins liegt nun bei 4,25 Prozent. Der Einlagenzins, der die Sparzinsen für Verbraucher bestimmt, beträgt 3,75 Prozent. Laut dem wirtschaftsliberalen Agenda Austria Institut kommt nur ein Bruchteil beim Sparer an, die Weitergabe sei hierzulande aber vergleichsweise hoch. Dem AK-nahen Momentum Institut zufolge verdienten Austro-Banken seit August 2022 so 1,58 Mrd. Euro.

Unwetter tobten in verschiedenen Landesteilen

Innsbruck/Neustift im Stubaital/Kaunertal - Teils heftige Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht einige - vorwiegend westliche - Teile Österreichs heimgesucht. In Tirol führten Unwetter zu einigen Schäden, besonders stark war dabei das Stubaital betroffen. In Salzburg wurde eine Landesstraße bei Rauris verschüttet, was zu einer Sperre führte. Auch in Oberösterreich tobte ein Unwetter, was zu 90 Einsätzen von insgesamt 116 Feuerwehren führte.

Mehr als 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Die Zahl der Toten nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist auf mindestens 106 gestiegen. Das teilte die zuständige Bezirksverwaltung am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. "Wir sind untröstlich, dass wir einen solchen Verlust erlitten haben", sagte Gouverneur Josh Green. Auch Kinder seien darunter, bestätigte er nach einer Reporterfrage. Zudem warnte er erneut, dass die Zahl der Opfer noch erheblich steigen könne.

Ukrainische Donau-Häfen mit Kampfdrohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht auf Mittwoch von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt; Videos in sozialen Netzwerken zeigten allerdings, wie der Hafen Reni angegriffen wurde.

Wirtschaft startet angespannt in zweite Jahreshälfte

Wien - Die Schwächephase der österreichischen Wirtschaft hält weiterhin an, die Ökonomen der Bank Austria sehen unmittelbar auch keine Aussicht auf Belebung. Erst gegen Jahresende dürfte sich der erwartete spürbare Rückgang der Inflation positiv auf die Konjunkturdynamik auswirken. "Die Inflation wird sich in den nächsten Monaten weiter verringern, ab September mit höherem Tempo", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Bank Austria.

Anklage um Vergewaltigung in Wiener U-Bahn-Station liegt vor

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Anklage gegen einen 24-jährigen Mann eingebracht, der Mitte März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt hatte und vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montag auf APA-Anfrage. Es gibt auch schon einen Verhandlungstermin. Der Tunesier muss sich am 12. September vor einem Schöffensenat verantworten, teilte Salzborn mit.

Caritas verteilt nach Attacken auf Obdachlose Trillerpfeifen

Wien - Nach der Angriffsserie auf wohnungslose Menschen in Wien hat die Caritas mit der Verteilung von Trillerpfeifen und Taschenalarmen begonnen, berichtete die "Kathpress". Damit sollen mögliche Täter abgeschreckt werden."Das Streetwork muss weiter ausgebaut werden, vor allem aufgrund der aktuellen Verunsicherung", sagte der Wiener Caritas-Direktor Klaus Schwertner gegenüber der Gratiszeitung "Heute" am Mittwoch.

Hühner-Kebab aus Polen unter Salmonellen-Verdacht

Wien/EU-weit - Hühner-Kebab-Spieße aus Polen stehen in Verdacht in mehreren EU-Staaten Auslöser von Krankheitsausbrüchen durch Salmonellen in diesem Jahr zu sein. Insgesamt 27 erkrankte Personen gab es seit Februar in Österreich, eine ist an den Folgen gestorben. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch in ihrer Printausgabe unter Berufung auf einen von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor zwei Wochen auf ihrer Internetseite veröffentlichte Bericht.

