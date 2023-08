Unwetter tobten in verschiedenen Landesteilen

Innsbruck/Neustift im Stubaital/Kaunertal - Teils heftige Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht einige - vorwiegend westliche - Teile Österreichs heimgesucht. In Tirol führten Unwetter zu einigen Schäden, besonders stark war dabei das Stubaital betroffen. In Salzburg wurde eine Landesstraße bei Rauris verschüttet, was zu einer Sperre führte. Auch in Oberösterreich tobte ein Unwetter, was zu 90 Einsätzen von insgesamt 116 Feuerwehren führte.

Banken verdienen mit Einlagezins derzeit Milliarden

Wien - Die von der Europäischen Zentralbank vorgegebenen Zinsen sind seit Juni 2022 laufend angehoben worden. Der Leitzins liegt nun bei 4,25 Prozent. Der Einlagenzins, der die Sparzinsen für Verbraucher bestimmt, beträgt 3,75 Prozent. Laut dem wirtschaftsliberalen Agenda Austria Institut kommt nur ein Bruchteil beim Sparer an, die Weitergabe sei hierzulande aber vergleichsweise hoch. Dem AK-nahen Momentum Institut zufolge verdienten Austro-Banken seit August 2022 so 1,58 Mrd. Euro.

Mehr als 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii haben Suchtrupps weitere Leichen in ausgebrannten Gebäuden gefunden. Die Zahl der Toten sei auf mindestens 106 gestiegen, teilte die zuständige Bezirksverwaltung am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Nur fünf der Todesopfer hätten bisher auch identifiziert werden können. Bei der Suche nach der Ursache der Katastrophe gerät der örtliche Stromversorger zunehmend ins Visier, wie US-Medien berichteten.

Thailands Verfassungsgericht weist Wahlsieger-Klage ab

Bangkok - Das thailändische Verfassungsgericht hat am Mittwoch eine Klage zugunsten des Wahlsiegers Pita Limjaroenrat von der Move Forward Party (MFP) abgewiesen. Das Parlament hatte Pita daran gehindert, nach einem Scheitern im ersten Anlauf erneut als Premierskandidat anzutreten. Das Gericht weigerte sich nun aus formellen Gründen, das Verbot zu prüfen. Damit dürfte der Weg für ein Parlamentsvotum in den nächsten Tagen über einen anderen Regierungschef frei sein.

Wirtschaft startet angespannt in zweite Jahreshälfte

Wien - Die Schwächephase der österreichischen Wirtschaft hält weiterhin an, die Ökonomen der Bank Austria sehen unmittelbar auch keine Aussicht auf Belebung. Erst gegen Jahresende dürfte sich der erwartete spürbare Rückgang der Inflation positiv auf die Konjunkturdynamik auswirken. "Die Inflation wird sich in den nächsten Monaten weiter verringern, ab September mit höherem Tempo", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Bank Austria.

Kärntner wegen tödlichen Verkehrsunfalls verurteilt

Klagenfurt - Ein 77 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung zu einem Jahr bedingter Haft und 4.500 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Trotz einer Seh-Wahrnehmungseinschränkung infolge eines Schlaganfalls fuhr er im Sommer 2022 mit dem Auto und verursachte in Spittal an der Drau einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann starb. Vor Gericht gab sich der Angeklagte weiter uneinsichtig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Fünf Austro-Unis unter den besten 500 des Shanghai-Rankings

Wien - Das aktuelle "Shanghai Academic Ranking of World Universities" wird weiter von US-Unis dominiert, sie stellen 15 der 20 Hochschulen an der Spitze der Rangliste. Die Uni Wien - mit den Rangplätzen 101-150 weiter die einzige österreichische Hochschule in den Top 200 - hat ihre Platzierung verbessern können. Unter die besten 500 Unis schafften es diesmal fünf Hochschulen, unter die besten 1.000 nur noch 12. Im Vorjahr waren es noch sechs bzw. 13.

Anklage um Vergewaltigung in Wiener U-Bahn-Station liegt vor

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Anklage gegen einen 24-jährigen Mann eingebracht, der Mitte März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt hatte und vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montag auf APA-Anfrage. Es gibt auch schon einen Verhandlungstermin. Der Tunesier muss sich am 12. September vor einem Schöffensenat verantworten, teilte Salzborn mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red