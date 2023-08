England zerstört Australiens Traum mit 3:1 im Halbfinale

Sydney - Australiens Traum vom Heim-Triumph bei der Frauen-Fußball-WM ist ausgeträumt. Die "Matildas" kassierten am Mittwoch im zweiten Halbfinale im Stadium Australia gegen England eine 1:3-Niederlage. Ella Toone (36.), Lauren Hemp (71.) und Alessia Russo (86.) sorgten für die Entscheidung. Damit kommt es am Sonntag in Sydney zu einem rein europäischen Finale. Spanien hatte bereits am Dienstag gegen Schweden in einer Partie mit drei späten Toren mit 2:1 gewonnen.

Banken verdienen mit Einlagezins derzeit Milliarden

Wien - Die von der Europäischen Zentralbank vorgegebenen Zinsen sind seit Juni 2022 laufend angehoben worden. Der Leitzins liegt nun bei 4,25 Prozent. Der Einlagenzins, der die Sparzinsen für Verbraucher bestimmt, beträgt 3,75 Prozent. Laut dem wirtschaftsliberalen Agenda Austria Institut kommt nur ein Bruchteil beim Sparer an, die Weitergabe sei hierzulande aber vergleichsweise hoch. Dem AK-nahen Momentum Institut zufolge verdienten Austro-Banken seit August 2022 so 1,58 Mrd. Euro.

Mehr als 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii haben Suchtrupps weitere Leichen in ausgebrannten Gebäuden gefunden. Die Zahl der Toten sei auf mindestens 106 gestiegen, teilte die zuständige Bezirksverwaltung am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Nur fünf der Todesopfer hätten bisher auch identifiziert werden können. Bei der Suche nach der Ursache der Katastrophe gerät der örtliche Stromversorger zunehmend ins Visier, wie US-Medien berichteten.

Ukrainische Donau-Häfen mit Kampfdrohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht auf Mittwoch von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt; Videos in sozialen Netzwerken zeigten allerdings, wie der Hafen Reni angegriffen wurde.

Thailands Verfassungsgericht weist Wahlsieger-Klage ab

Bangkok - Das thailändische Verfassungsgericht hat am Mittwoch eine Klage zugunsten des Wahlsiegers Pita Limjaroenrat von der Move Forward Party (MFP) abgewiesen. Das Parlament hatte Pita daran gehindert, nach einem Scheitern im ersten Anlauf erneut als Premierskandidat anzutreten. Das Gericht weigerte sich nun aus formellen Gründen, das Verbot zu prüfen. Damit dürfte der Weg für ein Parlamentsvotum in den nächsten Tagen über einen anderen Regierungschef frei sein.

12 Millionen Jahre alter Tierkot in Graz entdeckt

Graz - Mehr als zwölf Millionen Jahre alten Kot haben Paläontologen nördlich von Graz in einer Tongrube entdeckt. Die versteinerten Exkremente aus dem Miozän stammen von Hyänen und Säbelzahnkatzen, wie Forscher des Universalmuseum Joanneum (UMJ) belegten. Es sind die ältesten Exkremente dieser Raubtiere überhaupt, schilderte Martin Gross vom UMJ gegenüber der APA. Auf dem Areal wurden zudem Skelettreste von mehr als 60 Wirbeltierarten aus dieser erdgeschichtlichen Epoche gefunden.

Hühner-Kebab aus Polen unter Salmonellen-Verdacht

Wien/EU-weit - Hühner-Kebab-Spieße aus Polen stehen in Verdacht in mehreren EU-Staaten Auslöser von Krankheitsausbrüchen durch Salmonellen in diesem Jahr zu sein. Insgesamt 27 erkrankte Personen gab es seit Februar in Österreich, eine ist an den Folgen gestorben. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch in ihrer Printausgabe unter Berufung auf einen von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor zwei Wochen auf ihrer Internetseite veröffentlichte Bericht.

Fünf Austro-Unis unter den besten 500 des Shanghai-Rankings

Wien - Das aktuelle "Shanghai Academic Ranking of World Universities" wird weiter von US-Unis dominiert, sie stellen 15 der 20 Hochschulen an der Spitze der Rangliste. Die Uni Wien - mit den Rangplätzen 101-150 weiter die einzige österreichische Hochschule in den Top 200 - hat ihre Platzierung verbessern können. Unter die besten 500 Unis schafften es diesmal fünf Hochschulen, unter die besten 1.000 nur noch 12. Im Vorjahr waren es noch sechs bzw. 13.

