Parteien rüsten personell für Superwahljahr auf

Wien - Rund ein Jahr vor der nächsten planmäßigen Nationalratswahl stellen die ÖVP und die Grünen ihre Weichen. Theresa Vonach wechselt vom Kabinett des Vizekanzlers in die Bundespartei und leitet dort künftig die Kommunikation der Grünen. Die ÖVP bekommt mit Bernhard Ebner einen Direktor für Organisation und Kampagnen. Der 50-Jährige war bislang Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen Volkspartei.

Ukrainische Donau-Häfen mit Kampfdrohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht auf Mittwoch von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt; Videos in sozialen Netzwerken zeigten allerdings, wie der Hafen Reni angegriffen wurde.

VKI zieht gegen Banken vor Gericht

Wien - Die Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken, also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen, hat nun auch die Regierung auf den Plan gerufen. Das Sozialministerium hat den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragt. Bankenexperten sehen die Erfolgsaussichten der Klage kritisch. SPÖ und FPÖ fordern einen gesetzlichen Eingriff, eine Klage dauere zu lange.

Thailands Verfassungsgericht weist Wahlsieger-Klage ab

Bangkok - Das thailändische Verfassungsgericht hat am Mittwoch eine Klage zugunsten des Wahlsiegers Pita Limjaroenrat von der Move Forward Party (MFP) abgewiesen. Das Parlament hatte Pita daran gehindert, nach einem Scheitern im ersten Anlauf erneut als Premierskandidat anzutreten. Das Gericht weigerte sich nun aus formellen Gründen, das Verbot zu prüfen. Damit dürfte der Weg für ein Parlamentsvotum in den nächsten Tagen über einen anderen Regierungschef frei sein.

Hunderte in Kanada wegen Waldbränden evakuiert

Ottawa - Wegen schwerer Waldbrände in abgelegenen Gebieten Nordkanadas haben die Behörden Hunderte Menschen mit Militärflugzeugen in Sicherheit gebracht und den Ausnahmezustand in den Nordwest-Territorien ausgerufen. Die betroffenen Dörfer, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt liegen, können auf dem Landweg kaum evakuiert werden. Das berichtete auch ein Betroffener, der zunächst versucht hatte, mit seinem Lastwagen vor den Flammen zu fliehen.

Fünf Kindergärten in Wien seit Jahresbeginn geschlossen

Wien - In Wien sind seit dem Start der "Aktion scharf" in Sachen Kontrollen in Wiener Kinderbetreuungseinrichtungen fünf Kindergärten und zwei Kindergruppen geschlossen worden. Das hat der zuständige Stadtrat, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), am Mittwoch berichtet. Gründe für eine derartige Maßnahme waren etwa eine zu geringe Personalausstattung oder auch hygienische oder bauliche Probleme.

12 Millionen Jahre alter Tierkot in Graz entdeckt

Graz - Mehr als zwölf Millionen Jahre alten Kot haben Paläontologen nördlich von Graz in einer Tongrube entdeckt. Die versteinerten Exkremente aus dem Miozän stammen von Hyänen und Säbelzahnkatzen, wie Forscher des Universalmuseum Joanneum (UMJ) belegten. Es sind die ältesten Exkremente dieser Raubtiere überhaupt, schilderte Martin Gross vom UMJ gegenüber der APA. Auf dem Areal wurden zudem Skelettreste von mehr als 60 Wirbeltierarten aus dieser erdgeschichtlichen Epoche gefunden.

Hühner-Kebab aus Polen unter Salmonellen-Verdacht

Wien/EU-weit - Hühner-Kebab-Spieße aus Polen stehen in Verdacht in mehreren EU-Staaten Auslöser von Krankheitsausbrüchen durch Salmonellen in diesem Jahr zu sein. Insgesamt 27 erkrankte Personen gab es seit Februar in Österreich, eine ist an den Folgen gestorben. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch in ihrer Printausgabe unter Berufung auf einen von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor zwei Wochen auf ihrer Internetseite veröffentlichte Bericht.

Wiener Börse tendiert im Verlauf fester. Der ATX legte 0,3 % zu.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag weiterhin etwas fester notiert. Gegen 14.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,27 Prozent höher bei 3.132,89 Punkten. Mit Blick auf die Einzelwerte stehen FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer FACC hat heuer im ersten Halbjahr wieder besser verdient. Die Aktien legten 2,6 Prozent zu. Frequentis-Papiere verteuerten sich um ein Prozent.

