Ukrainische Donau-Häfen mit Kampfdrohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht auf Mittwoch von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt; Videos in sozialen Netzwerken zeigten allerdings, wie der Hafen Reni angegriffen wurde.

Kabarettist Bernhard Ludwig gestorben

Wien - Der Kabarettist und Psychologe Bernhard Ludwig ist gestern, Dienstag (15. August) im 75. Lebensjahr in Wien verstorben. Das gab die Agentur Hoanzl am Mittwochnachmittag namens der Trauerfamilie bekannt. Breite Bekanntheit erlangte er durch seine Seminare und (seit 1992) "Seminarkabaretts", bei denen er sich nicht nur Herzinfarkt-, Bluthochdruck- und Übergewicht-Patienten annahm, sondern auch zu einem offenen Umgang mit Sexualproblemen aufrief.

Mehr als 100.000 Migranten erreichten heuer Italien

Rom - Mehr als 100.000 Menschen haben in dem laufenden Jahr auf Booten Italien erreicht. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, wie aus aktuellen Zahlen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Bis Dienstag kamen demnach 100.938 Menschen mit Booten in Italien an - im Vergleichszeitraum 2022 waren es 48.295. Unter den Migranten befanden sich auch im laufenden Jahr sehr viele unbegleitete Minderjährige (10.290).

VKI zieht gegen Banken vor Gericht

Wien - Die Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken, also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen, hat nun auch die Regierung auf den Plan gerufen. Das Sozialministerium hat den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragt. Experten sehen die Erfolgsaussichten der Klage kritisch. SPÖ und FPÖ fordern einen gesetzlichen Eingriff, eine Klage dauere zu lange. Zweiteres sieht auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ähnlich.

Fünf Kindergärten in Wien seit Jahresbeginn geschlossen

Wien - In Wien sind seit dem Start der "Aktion scharf" in Sachen Kontrollen in Wiener Kinderbetreuungseinrichtungen fünf Kindergärten und zwei Kindergruppen geschlossen worden. Das hat der zuständige Stadtrat, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), am Mittwoch berichtet. Gründe für eine derartige Maßnahme waren etwa eine zu geringe Personalausstattung oder auch hygienische oder bauliche Probleme.

Hunderte in Kanada wegen Waldbränden evakuiert

Ottawa - Wegen schwerer Waldbrände in abgelegenen Gebieten Nordkanadas haben die Behörden Hunderte Menschen mit Militärflugzeugen in Sicherheit gebracht und den Ausnahmezustand in den Nordwest-Territorien ausgerufen. Die betroffenen Dörfer, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt liegen, können auf dem Landweg kaum evakuiert werden. Das berichtete auch ein Betroffener, der zunächst versucht hatte, mit seinem Lastwagen vor den Flammen zu fliehen.

Gletscherschmelze schafft ungeschützte Ökosysteme

Bern - Die Gletscher weltweit könnten bis zum Ende des Jahrhunderts bis zur Hälfte ihrer Fläche verlieren. Die Folgen für die dabei entstehenden Ökosystem sind noch ungewiss, wie eine am Mittwoch im renommierten Fachmagazin "Nature" veröffentlichte Studie zeigt. Je nach Ausmaß der Klimaerwärmung wird laut der Analyse durch den Rückzug der Gletscher eine Fläche eisfrei, die dreieinhalb bis acht Mal so groß ist wie die Schweiz, die wiederum halb so groß wie Österreich ist.

"Ötzi"-Genom-Untersuchung offenbart anatolische Vorfahren

Leipzig/Bozen - Neue Untersuchungen des Genoms der Gletschermumie "Ötzi" haben u.a. Aussehen und Stammbaum ins Visier genommen und neue Erkenntnisse hervorgebracht: Wie das Max-Planck-Institut am Mittwoch informierte, soll "Ötzi" anatolische Vorfahren, eine dunkle Haut und eine fortgeschrittene Glatze gehabt haben. Außerdem hatte der "Mann aus dem Eis" eine Veranlagung zu Diabetes und Übergewicht.

Wiener Börse schloss etwas höher. ATX gewann 0,52 %.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch fester aus dem Handel gegangen. Nach Handelsschluss stand der heimische Leitindex ATX 0,52 Prozent höher bei 3.140,75 Punkten. Die Industrieproduktion in den USA steigerte sich im Juli gegenüber Juni um ein Prozent. In der Eurozone hat sie im Juni gegenüber vor einem Jahr um 1,2 Prozent abgenommen und gegenüber dem Vormonat Mai um 0,5 Prozent zugelegt.

