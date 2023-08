Kabarettist Bernhard Ludwig gestorben

Wien - Der Kabarettist und Psychologe Bernhard Ludwig ist gestern, Dienstag (15. August) im 75. Lebensjahr in Wien verstorben. Das gab die Agentur Hoanzl am Mittwochnachmittag namens der Trauerfamilie bekannt. Breite Bekanntheit erlangte er durch seine Seminare und (seit 1992) "Seminarkabaretts", bei denen er sich nicht nur Herzinfarkt-, Bluthochdruck- und Übergewicht-Patienten annahm, sondern auch zu einem offenen Umgang mit Sexualproblemen aufrief.

Ukrainische Donau-Häfen mit Kampfdrohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht auf Mittwoch von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt; Videos in sozialen Netzwerken zeigten allerdings, wie der Hafen Reni angegriffen wurde.

Mehr als 100.000 Migranten erreichten heuer Italien

Rom - Mehr als 100.000 Menschen haben in dem laufenden Jahr auf Booten Italien erreicht. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, wie aus aktuellen Zahlen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Bis Dienstag kamen demnach 100.938 Menschen mit Booten in Italien an - im Vergleichszeitraum 2022 waren es 48.295. Unter den Migranten befanden sich auch im laufenden Jahr sehr viele unbegleitete Minderjährige (10.290).

"Ötzi"-Genom-Untersuchung offenbart anatolische Vorfahren

Leipzig/Bozen - Neue Untersuchungen des Genoms der Gletschermumie "Ötzi" haben u.a. Aussehen und Stammbaum ins Visier genommen und neue Erkenntnisse hervorgebracht: Wie das Max-Planck-Institut am Mittwoch informierte, soll "Ötzi" anatolische Vorfahren, eine dunkle Haut und eine fortgeschrittene Glatze gehabt haben. Außerdem hatte der "Mann aus dem Eis" eine Veranlagung zu Diabetes und Übergewicht.

VKI zieht gegen Banken vor Gericht

Wien - Die Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken, also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen, hat nun auch die Regierung auf den Plan gerufen. Das Sozialministerium hat den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragt. Experten sehen die Erfolgsaussichten der Klage kritisch. SPÖ und FPÖ fordern einen gesetzlichen Eingriff, eine Klage dauere zu lange. Zweiteres sieht auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ähnlich.

Erlass zur Causa Kurz bei WKStA

Wien - In der Frage, ob sich Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht verantworten muss, dürfte eine Entscheidung gefallen sein. Einem Bericht des "Kurier" zufolge, den eine Sprecherin der WKStA der APA bestätigte, ist bei der Staatsanwaltschaft vor kurzem ein Erlass des Justizministeriums mit der Entscheidung über das weitere Vorgehen eingelangt. Die WKStA prüft nun und gibt das Ergebnis wohl bald bekannt.

Mindestens 55 Tote nach Kämpfen in Tripolis

Tripolis - Bei Kämpfen zwischen zwei führenden Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind den Rettungskräften zufolge mindestens 55 Menschen getötet und 146 weitere verletzt worden. Ein libyscher Fernsehsender zitierte am Mittwoch einen Sprecher des Zentrums für Notfallmedizin, dem zufolge sich die Opferzahlen noch einmal erhöht haben. Zuvor war von 27 Toten und 106 Verletzten die Rede gewesen.

Dritter Wolf in Tirol nach neuer Verordnung erlegt

Lienz/Innsbruck - In Tirol ist zum dritten Mal ein Wolf gemäß der seit dem heurigen Frühjahr in Kraft getretenen Maßnahmenverordnung der schwarz-roten Landesregierung geschossen worden. Das Raubtier wurde erneut in Osttirol erlegt, teilte das Land am Mittwoch mit. Der Wolf werde zur Untersuchung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Innsbruck gebracht, hieß es. Seit Juli waren damit zwei Wölfe in Osttirol und einer im Bezirk Innsbruck Land "entnommen" worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red