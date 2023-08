Staatsanwältin will Trump-Prozess in Georgia im März

Washington - Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Georgia hat nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump einen Prozessbeginn für März 2024 beantragt. Der Prozess solle am 4. März beginnen, schrieb Staatsanwältin Fani Willis in einem am Mittwoch veröffentlichtem Antrag. Für die Anklageverlesungen gegen Trump und die 18 Mitangeklagten beantragte Willis die Woche des 5. Septembers 2023.

Neun Verletzte nach Zusammenstoß zweier Reisebusse in NÖ

Laxenburg - Zwei Doppeldecker-Reisebusse sind am Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr im Industriezentrum Niederösterreich Süd, im Gemeindegebiet von Laxenburg (Bezirk Mödling), zusammengestoßen: Dabei wurden neun Personen verletzt, eine davon schwer, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Donnerstag mitteilte. Bisher sei die Ursache des Auffahrunfalls noch ungeklärt. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes waren beide Busse mit 60 Personen besetzt.

Erlass zur Causa Kurz bei WKStA

Wien - In der Frage, ob sich Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht verantworten muss, dürfte eine Entscheidung gefallen sein. Einem Bericht des "Kurier" zufolge, den eine Sprecherin der WKStA der APA bestätigte, ist bei der Staatsanwaltschaft vor kurzem ein Erlass des Justizministeriums mit der Entscheidung über das weitere Vorgehen eingelangt. Die WKStA prüft nun und gibt das Ergebnis wohl bald bekannt.

ECOWAS-Länder beraten über Eingreiftruppe im Niger

Accra/Niamey - Nach dem Staatsstreich im Niger treffen sich die Militärchefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Donnerstag und Freitag in Ghanas Hauptstadt Accra, um über den möglichen Einsatz einer Eingreiftruppe im Niger zu beraten. Das Treffen war bereits einmal verschoben worden. Die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS hatten nach einem Sondergipfel die Aufstellung der Eingreiftruppe angekündigt, um "die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wiederherzustellen".

Zahl der Opfer auf Maui steigt auf 110 - Hunderte vermisst

Maui - Die Zahl der Toten nach den Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui steigt offiziellen Angaben auf 110. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, Hunderte von Menschen gelten noch immer als vermisst, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Suchtrupps mit Spürhunden hatten bis Dienstag 38 Prozent des Katastrophengebietes durchkämmt. Die Zahl der eingesetzten Suchhunde soll auf 40 verdoppelt werden.

TikTok speichert österreichische Daten in Zukunft in Europa

EU-weit/Wien - TikTok wird noch heuer beginnen, europäische Nutzerdaten an drei Speicherstandorte in der EU zu überführen. Der Prozess solle Ende 2024 abgeschlossen sein. Das sagte Tim Klaws, Head of Government Relations and Public Policy bei TikTok, in einem Gespräch mit der APA. Damit sollen auch Vorwürfe hinsichtlich mangelndem Datenschutz ausgeräumt werden. Die EU-Kommission hatte zuletzt ein Verbot der App auf Diensthandys von Mitarbeitern ausgesprochen.

