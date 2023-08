Staatsanwältin will Trump-Prozess in Georgia im März

Washington - Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Georgia hat nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump einen Prozessbeginn für März 2024 beantragt. Der Prozess solle am 4. März beginnen, schrieb Staatsanwältin Fani Willis in einem am Mittwoch veröffentlichtem Antrag. Für die Anklageverlesungen gegen Trump und die 18 Mitangeklagten beantragte Willis die Woche des 5. Septembers 2023.

NEOS drängen auf Veröffentlichung von Regierungsstudien

Wien - Die NEOS kritisieren die türkis-grüne Koalition für die "Geheimhaltung" bei von der Regierung in Auftrag gegebenen Studien. Laut einer Anfragen-Serie des pinken Vize-Klubchefs Nikolaus Scherak an die Bundesministerien gab die Bundesregierung von August 2022 bis Juni 2023 mehr als 11 Mio. Euro für Studien aus. Von den 167 Studien wurden allerdings nur 53 veröffentlicht - "Diese Geheimniskrämerei ist schlicht nicht akzeptabel", so Scherak.

Neun Verletzte nach Zusammenstoß zweier Reisebusse in NÖ

Laxenburg - Zwei Doppeldecker-Reisebusse sind am Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr im Industriezentrum Niederösterreich Süd, im Gemeindegebiet von Laxenburg (Bezirk Mödling), zusammengestoßen: Dabei wurden neun Personen verletzt, eine davon schwer, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Donnerstag mitteilte. Bisher sei die Ursache des Auffahrunfalls noch ungeklärt. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes waren beide Busse mit 60 Personen besetzt.

UNO: Tausende flüchten vor Banden aus Haitis Hauptstadt

Port-au-Prince - Wegen der Bandengewalt in Haiti sind nach UNO-Angaben innerhalb von vier Tagen rund 5.000 Bewohner aus zwei Vierteln der Hauptstadt Port-au-Prince geflüchtet. Insgesamt gebe es in der Stadt etwa 130.000 Vertriebene, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit. Vom vergangenen Samstag bis Dienstag trieb Gewalt in den Stadtteilen Carrefour-Feuille und Savanes Pistaches der UNO-Organisation zufolge 4.972 Menschen aus 1.020 Haushalten in die Flucht.

WTO: Chinesische Zölle auf US-Importe nicht rechtens

Genf - Die Welthandelsorganisation (WTO) hat entschieden, dass die von China eingeführten Zölle auf US-Importe im Wert von mehreren Milliarden Dollar gegen internationale Handelsregeln verstoßen. Das WTO-Streitbeilegungsgremium urteilte am Mittwoch, dass Chinas "zusätzliche Zollmaßnahmen" unvereinbar mit mehreren Artikeln des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) sind. Peking gab an, das Urteil prüfen zu wollen, die USA begrüßten die Entscheidung.

US-Musikproduzent Jerry Moss mit 88 Jahren gestorben

Hollywood - Der US-amerikanische Musikproduzent Jerry Moss, der in den 1960er Jahren mit dem Trompeter Herb Alpert das legendäre Label "A&M Records" gründete, ist tot. Er sei friedlich in seinem Haus im kalifornischen Bel Air gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch laut der "Los Angeles Times" und anderen US-Medien mit. Moss wurde 88 Jahre alt. Auf seiner Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" sollten am Donnerstag Blumen niedergelegt werden, wie die Betreiber mitteilten.

Zahl der Opfer auf Maui steigt auf 110 - Hunderte vermisst

Maui - Die Zahl der Toten nach den Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui steigt offiziellen Angaben auf 110. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, Hunderte von Menschen gelten noch immer als vermisst, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Suchtrupps mit Spürhunden hatten bis Dienstag 38 Prozent des Katastrophengebietes durchkämmt. Die Zahl der eingesetzten Suchhunde soll auf 40 verdoppelt werden.

TikTok speichert österreichische Daten in Zukunft in Europa

EU-weit/Wien - TikTok wird noch heuer beginnen, europäische Nutzerdaten an drei Speicherstandorte in der EU zu überführen. Der Prozess solle Ende 2024 abgeschlossen sein. Das sagte Tim Klaws, Head of Government Relations and Public Policy bei TikTok, in einem Gespräch mit der APA. Damit sollen auch Vorwürfe hinsichtlich mangelndem Datenschutz ausgeräumt werden. Die EU-Kommission hatte zuletzt ein Verbot der App auf Diensthandys von Mitarbeitern ausgesprochen.

