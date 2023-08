NEOS drängen auf Veröffentlichung von Regierungsstudien

Wien - Die NEOS kritisieren die türkis-grüne Koalition für die "Geheimhaltung" bei von der Regierung in Auftrag gegebenen Studien. Laut einer Anfragen-Serie des pinken Vize-Klubchefs Nikolaus Scherak an die Bundesministerien gab die Bundesregierung von August 2022 bis Juni 2023 mehr als 11 Mio. Euro für Studien aus. Von den 167 Studien wurden allerdings nur 53 veröffentlicht - "Diese Geheimniskrämerei ist schlicht nicht akzeptabel", so Scherak.

Zahl der Opfer auf Maui steigt auf 110 - Hunderte vermisst

Maui - Die Zahl der Toten nach den Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui steigt offiziellen Angaben auf 110. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, Hunderte von Menschen gelten noch immer als vermisst, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Suchtrupps mit Spürhunden hatten bis Dienstag 38 Prozent des Katastrophengebietes durchkämmt. Die Zahl der eingesetzten Suchhunde soll auf 40 verdoppelt werden.

ECOWAS-Länder beraten über Eingreiftruppe im Niger

Accra/Niamey - Nach dem Staatsstreich im Niger treffen sich die Militärchefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Donnerstag und Freitag in Ghanas Hauptstadt Accra, um über den möglichen Einsatz einer Eingreiftruppe im Niger zu beraten. Das Treffen war bereits einmal verschoben worden. Die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS hatten nach einem Sondergipfel die Aufstellung der Eingreiftruppe angekündigt, um "die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wiederherzustellen".

Frequency in St. Pölten als Zenit des Festivalsommers

St. Pölten - Mit dem Start des Frequency Festival in St. Pölten hat der heimische Festivalsommer seinen Zenit erreicht. Rund 150.000 erwartete Besucherinnen und Besucher werden ab Donnerstag drei Tage lang von gestandenen Acts wie Die Ärzten oder Imagine Dragons wie auch von Newcomern wie Central Cee oder Farruko mit Klängen aus den diversesten Genres beglückt. Wettermäßig sind Höchstwerte um die 30 Grad Celsius zu erwarten, aber Gewitter sind nicht auszuschließen.

Neun Verletzte nach Zusammenstoß zweier Reisebusse in NÖ

Laxenburg - Zwei Doppeldecker-Reisebusse sind am Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr im Industriezentrum Niederösterreich Süd, im Gemeindegebiet von Laxenburg (Bezirk Mödling), zusammengestoßen: Dabei wurden neun Personen verletzt, eine davon schwer, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Donnerstag mitteilte. Bisher sei die Ursache des Auffahrunfalls noch ungeklärt. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes waren beide Busse mit 60 Personen besetzt.

Ukraine schließt Gespräche mit Russland über Gastransit aus

Kiew (Kyjiw) - Die Regierung in Kiew will sich nicht an Gesprächen mit Russland über den Transit von russischem Gas durch ukrainisches Territorium beteiligen. "Wir werden ganz sicher nicht an Gesprächen mit den Russen teilnehmen, das ist absolut klar", sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem ukrainischen Dienst des von der US-Regierung finanzierten Senders Voice of America (VOA). "Das nächste Jahr wird zeigen, ob Europa ohne russisches Gas auskommen kann."

Flughafen Wien legt im Halbjahr deutlich zu

Schwechat - Die zurückgekehrte große Reiselust spiegelt sich auch an den aktuellen Zahlen des Flughafen Wien wider: Nahezu vergessen sind die Pandemie-bedingten Rückgänge, die Passagierzahlen des größten Airports Österreichs nähern sich dem Vor-Corona-Niveau. Im Halbjahr stieg daher der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 45,3 Prozent auf 428,1 Mio. Euro, das Periodenergebnis kletterte um 58 Prozent auf 82,7 Mio. Euro, teilte der Flughafen Wien am Donnerstag mit.

UNO: Tausende flüchten vor Banden aus Haitis Hauptstadt

Port-au-Prince - Wegen der Bandengewalt in Haiti sind nach UNO-Angaben innerhalb von vier Tagen rund 5.000 Bewohner aus zwei Vierteln der Hauptstadt Port-au-Prince geflüchtet. Insgesamt gebe es in der Stadt etwa 130.000 Vertriebene, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit. Vom vergangenen Samstag bis Dienstag trieb Gewalt in den Stadtteilen Carrefour-Feuille und Savanes Pistaches der UNO-Organisation zufolge 4.972 Menschen aus 1.020 Haushalten in die Flucht.

