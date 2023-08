Ukraine verzichtet auf Einsatz westlicher Waffen in Russland

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Außenminister Dmytro Kuleba zufolge zugesagt, von westlichen Verbündeten gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. "Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie ein", sagte Kuleba im AFP-Interview. Der Chefdiplomat bekräftigte außerdem das Ziel Kiews, das gesamte russisch besetzte Staatsgebiet zurückzuerobern.

NEOS drängen auf Veröffentlichung von Regierungsstudien

Wien - Die NEOS kritisieren die türkis-grüne Koalition für die "Geheimhaltung" bei von der Regierung in Auftrag gegebenen Studien. Laut einer Anfragen-Serie des pinken Vize-Klubchefs Nikolaus Scherak an die Bundesministerien gab die Bundesregierung von August 2022 bis Juni 2023 mehr als 11 Mio. Euro für Studien aus. Von den 167 Studien wurden allerdings nur 53 veröffentlicht - "Diese Geheimniskrämerei ist schlicht nicht akzeptabel", so Scherak.

Neues Parlament Spaniens erstmals zusammengetreten

Madrid - Die Abgeordneten des neuen spanischen Parlaments sind dreieinhalb Wochen nach der vorgezogenen Wahl vom 23. Juli erstmals zusammengetreten. In der konstituierenden Sitzung des Unterhauses sollte am Donnerstag in Madrid unter anderem der neue Präsident des Congreso de los Diputados gewählt werden. Als chancenreichste Kandidatin galt die frühere Regierungschefin der Region Balearen, Francina Armengol, von der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) von Premier Pedro S�nchez.

Neun Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autobusse in NÖ

Laxenburg/Hartberg - Bei einem Zusammenstoß zweier Doppeldecker-Busse sind am Mittwochabend im Industriezentrum Niederösterreich Süd in Laxenburg (Bezirk Mödling) neun Personen verletzt worden. Laut Polizei wurde ein 24-jähriger Steirer in einem der Fahrzeuge eingeklemmt, die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig. Auslöser für den Auffahrunfall war die Vollbremsung eines 42-Jährigen Buschauffeurs, der offenbar eine Kollision mit einem aus einer Firmeneinfahrt kommenden Lkw verhindern wollte.

Zahl der Opfer auf Maui steigt auf 110 - Hunderte vermisst

Maui - Die Zahl der Toten nach den Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui steigt offiziellen Angaben auf 110. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, Hunderte von Menschen gelten noch immer als vermisst, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Suchtrupps mit Spürhunden hatten bis Dienstag 38 Prozent des Katastrophengebietes durchkämmt. Die Zahl der eingesetzten Suchhunde soll auf 40 verdoppelt werden.

Gebietshauptstadt in Kanada wird wegen Waldbränden evakuiert

Ottawa - Wegen der heftigen Waldbrände in Kanada soll die Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, evakuiert werden. Die örtlichen Behörden riefen die rund 20.000 Einwohner am Mittwochabend (Ortszeit) auf, die Stadt bis Freitag zu verlassen. "Das Feuer stellt jetzt eine echte Bedrohung für die Stadt dar", warnte der regionale Umweltminister, Shane Thompson, auf einer Pressekonferenz. Das Feuer sei noch rund 17 Kilometer von Yellowknife entfernt.

BirdLife: Hälfte aller Vögel in Österreich verschwunden

Wien - Die Bestände von Österreichs Feld- und Wiesenvögel haben sich innerhalb der vergangenen 24 Jahre nahezu halbiert. Das zeigt der Farmland Bird Index 2022 von BirdLife. Neben jenen Vogelarten, die seit Jahren unter starkem Druck stünden zeigten auch etliche weitere Indikatorarten Rückgänge. Eine Kombination von langjährigen Abnahmen und einer für viele Indikatorarten offenbar schlechten Brutsaison erkläre den Tiefststand des Index.

ECOWAS-Länder beraten über Eingreiftruppe im Niger

Accra/Niamey - Nach dem Staatsstreich im Niger treffen sich die Militärchefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Donnerstag und Freitag in Ghanas Hauptstadt Accra, um über den möglichen Einsatz einer Eingreiftruppe im Niger zu beraten. Das Treffen war bereits einmal verschoben worden. Die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS hatten nach einem Sondergipfel die Aufstellung der Eingreiftruppe angekündigt, um "die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wiederherzustellen".

