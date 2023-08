CO2-Ausstoß in Österreich auf niedrigstem Niveau seit 1990

Wien - Die Treibhausgasemissionen in Österreich sind auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Rückgang um 6,4 Prozent, war Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien erfreut. Es sei zum ersten Mal sichtbar, dass gesetzte Maßnahmen der Umweltpolitik Wirksamkeit zeigen. SPÖ, NEOS und Umweltorganisationen pochten aber - wie Gewessler selbst - auf weitere Schritte.

Kiew verzichtet auf Einsatz westlicher Waffen in Russland

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Außenminister Dmytro Kuleba zufolge zugesagt, von westlichen Verbündeten gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. "Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie ein", sagte Kuleba im AFP-Interview. Der Chefdiplomat bekräftigte außerdem das Ziel Kiews, das gesamte russisch besetzte Staatsgebiet zurückzuerobern.

ECOWAS-Militärchefs beraten über Vorgehen in Niger

Accra/Niamey - Die Militärchefs der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS sind am Donnerstag zu zweitägigen Beratungen über das weitere Vorgehen im Niger nach dem Militärputsch zusammengekommen. Bei dem Treffen in der ghanaischen Hauptstadt Accra liegt weiterhin die Option einer militärischen Intervention in dem Land auf dem Tisch, um die verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen. Bisher hat die ECOWAS aber betont, zunächst alles für eine diplomatische Lösung tun zu wollen.

10.000 Euro für Hinweise zu Obdachlosen-Angriffen ausgelobt

Wien - Nach der Angriffsserie auf Obdachlose in Wien sind 10.000 Euro Belohnung ausgelobt worden, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Den Betrag stellt laut Landespolizeidirektion Wien der "Verein der Freunde der Wiener Polizei" zur Verfügung. Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke auf einen 55-Jährigen in Wien-Josefstadt. Der Mann erlag am vergangenen Sonntag seinen Verletzungen.

Spartenobmann: Banken wollen Kreditnehmern entgegenkommen

Wien - Die Austro-Banken wollen Kreditnehmenden mit variablem Zinssatz, die deswegen in individuelle Probleme geraten, entgegenkommen. Details will der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Erste-Group-Chef Willibald Cernko allerdings erst in den nächsten Tagen präsentieren, kündigte er am Donnerstag in einem Posting auf LinkedIn an. Genaueres blieb offen. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht jedenfalls keine Übergewinne braucht keine "Gesetzeskeule".

Ex-Fußballtrainer nach Übergriffsvorwürfen vor Gericht

Wien - Am Landesgericht für Strafsachen ist am Donnerstag der Prozess gegen einen bis zum Vorjahr bei einem Wiener Fußballverein tätigen Trainer fortgesetzt worden, der seine Funktion als Verantwortlicher für die Mädchen-Mannschaften missbraucht haben soll, indem er über Jahre hinweg ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte. Seit 2017 soll es in den Ü15- und Ü16-Teams regelmäßig zu Übergriffen im Training und beim Massieren gekommen sein.

Sozialdemokratin ist neue Parlamentspräsidentin in Spanien

Madrid - In Spanien haben die Abgeordneten am Donnerstag die Kandidatin der sozialdemokratischen Partei des bisherigen Regierungschefs Pedro S�nchez ins Amt der Parlamentspräsidentin gewählt. Auf die 52-jährige Francina Armengol entfielen bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments in Madrid 178 von 350 Stimmen und damit zwei mehr als für eine absolute Mehrheit nötig sind. Darunter sind auch die Stimmen der sieben Abgeordneten der katalanischen Separatistenpartei JxCat.

Gebietshauptstadt in Kanada wird wegen Waldbränden evakuiert

Ottawa - Wegen der heftigen Waldbrände in Kanada soll die Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, evakuiert werden. Die örtlichen Behörden riefen die rund 20.000 Einwohner am Mittwochabend (Ortszeit) auf, die Stadt bis Freitag zu verlassen. "Das Feuer stellt jetzt eine echte Bedrohung für die Stadt dar", warnte der regionale Umweltminister, Shane Thompson, auf einer Pressekonferenz. Das Feuer sei noch rund 17 Kilometer von Yellowknife entfernt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red