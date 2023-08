CO2-Ausstoß in Österreich auf niedrigstem Niveau seit 1990

Wien - Die Treibhausgasemissionen in Österreich sind auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Rückgang um 6,4 Prozent, war Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien erfreut. Es sei zum ersten Mal sichtbar, dass gesetzte Maßnahmen der Umweltpolitik Wirksamkeit zeigen. SPÖ, NEOS und Umweltorganisationen pochten aber - wie Gewessler selbst - auf weitere Schritte.

Kiew verzichtet auf Einsatz westlicher Waffen in Russland

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Außenminister Dmytro Kuleba zufolge zugesagt, von westlichen Verbündeten gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. "Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie ein", sagte Kuleba im AFP-Interview. Der Chefdiplomat bekräftigte außerdem das Ziel Kiews, das gesamte russisch besetzte Staatsgebiet zurückzuerobern.

Neuaufgestellte "Asow"-Brigade in Ostukraine im Fronteinsatz

Kiew (Kyjiw) - Die umstrittene ukrainische Nationalgardebrigade "Asow" ist nach Angaben aus Kiew neu aufgestellt worden und wieder im Fronteinsatz gegen russische Truppen in der Ostukraine. "Die legendäre Spezialbrigade "Asow" hat mit Kampfeinsätzen im Gebiet des Waldes von Serebrjanka begonnen", sagte der für die Einsatzplanung der Nationalgarde zuständige Oberst Mykola Urschalowytsch gemäß einer Mitteilung am Donnerstag. Serebrjanka liegt im Gebiet Luhansk.

Teuerung: Babler und Kickl machen gemeinsame Sache

Innsbruck/Wien - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und FPÖ-Chef Herbert Kickl machen in Sachen Teuerung gemeinsame, parlamentarische Sache. Babler verkündete am Donnerstag in Innsbruck, sich mit der FPÖ auf ein Sondersitzung zum Thema Teuerung geeinigt zu haben. Kickl bestätigte das wenig später in einer Aussendung. "Die inhaltliche Ausgestaltung wird noch auf Klubebene ausgehandelt", so Babler. Die Sitzung soll noch im August stattfinden.

ECOWAS-Staaten zu Militär-Intervention in Niger bereit

Accra/Niamey - Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS ist nach Angaben der Organisation mehrheitlich zu einem militärischen Eingreifen in Niger bereit, um die verfassungsgemäße Ordnung dort wiederherzustellen. ECOWAS-Kommissionschef Abdel-Fatau Musah teilte am Donnerstag in der ghanaischen Hauptstadt Accra mit, alle bis auf die Mitgliedstaaten unter einer Militärregierung und Kap Verde seien bereit, eine Eingreiftruppe abzustellen, die notfalls in Niger intervenieren könnte.

20 Monate Haft für Ex-Fußballtrainer wegen Missbrauchs

Wien - Ein vom betroffenen Verein mittlerweile entlassener Ex-Fußballtrainer ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen wiederholtem Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu 20 Monaten Haft verurteilt worden. Fünf Monate wurden unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam er unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Der 41-Jährige hatte sich mit einer damals 15 Jahre alten Spielerin dem nicht rechtskräftigen Urteil zufolge zu Sex in seiner Wohnung getroffen.

SPÖ-Babler und Dornauer schwören sich auf Pragmatismus ein

Innsbruck - In Tirol haben sich am Donnerstag zwei Rote auf Pragmatismus eingeschworen: SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und Tirols Landesparteichef Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer gaben sich erstmals zu zweit ein mediales Stelldichein. Obwohl Dornauer zuletzt mit Meinungsverschiedenheiten zum obersten Roten aufgefallen war, präsentierte man sich bei einer Pressekonferenz in Innsbruck betont geeint. Vielmehr bezeichneten sich beide gegenseitig als "lockere Typen".

Tausende wegen Waldbrands auf Teneriffa evakuiert

Santa Cruz de Tenerife - Auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa sind mehrere tausend Menschen zum Schutz vor einem großflächigen Waldbrand evakuiert worden. Allein in den Gebieten von El Rosario und La Orotava wurden am Donnerstag über 2.800 Menschen in Sicherheit gebracht. Damit stieg die Zahl aller seit Ausbruch des Brandes am Mittwoch evakuierten Menschen auf rund 3.800.

