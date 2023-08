Kleinkind nach Fenstersturz in Wien in kritischem Zustand

Wien - Ein 22 Monate altes Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock gestürzt. Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen, es wurde mit dem Wiener Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Rettung ist der Zustand des Mädchens kritisch.

ECOWAS-Staaten zu Militär-Intervention in Niger bereit

Accra/Niamey - Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS ist nach Angaben der Organisation mehrheitlich zu einem militärischen Eingreifen in Niger bereit, um die verfassungsgemäße Ordnung dort wiederherzustellen. ECOWAS-Kommissionschef Abdel-Fatau Musah teilte am Donnerstag in der ghanaischen Hauptstadt Accra mit, alle bis auf die Mitgliedstaaten unter einer Militärregierung und Kap Verde seien bereit, eine Eingreiftruppe abzustellen, die notfalls in Niger intervenieren könnte.

20 Monate Haft für Ex-Fußballtrainer wegen Missbrauchs

Wien - Ein vom betroffenen Verein mittlerweile entlassener Ex-Fußballtrainer ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen wiederholtem Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu 20 Monaten Haft verurteilt worden. Fünf Monate wurden unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam er unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Der 41-Jährige hatte sich mit einer damals 15 Jahre alten Spielerin dem nicht rechtskräftigen Urteil zufolge zu Sex in seiner Wohnung getroffen.

Tausende wegen Waldbrands auf Teneriffa evakuiert

Santa Cruz de Tenerife - Auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa sind mehrere tausend Menschen zum Schutz vor einem großflächigen Waldbrand evakuiert worden. Allein in den Gebieten von El Rosario und La Orotava wurden am Donnerstag über 2.800 Menschen in Sicherheit gebracht. Damit stieg die Zahl aller seit Ausbruch des Brandes am Mittwoch evakuierten Menschen auf rund 3.800.

Neuaufgestellte "Asow"-Brigade in Ostukraine im Fronteinsatz

Kiew (Kyjiw) - Die umstrittene ukrainische Nationalgardebrigade "Asow" ist nach Angaben aus Kiew neu aufgestellt worden und wieder im Fronteinsatz gegen russische Truppen in der Ostukraine. "Die legendäre Spezialbrigade "Asow" hat mit Kampfeinsätzen im Gebiet des Waldes von Serebrjanka begonnen", sagte der für die Einsatzplanung der Nationalgarde zuständige Oberst Mykola Urschalowytsch gemäß einer Mitteilung am Donnerstag. Serebrjanka liegt im Gebiet Luhansk.

Bademeister soll Burschen vom Zehn-Meter-Turm gestoßen haben

Steyr - Im Stadtbad Steyr dürfte ein Bademeister einen Burschen vom Zehn-Meter-Turm gestoßen haben, was dieser auch selber zugegeben haben soll. Eine mündliche Abmahnung sei bereits erfolgt, sagte der Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr, Peter Hochgatterer. Der Vorfall soll sich am vergangenen Sonntag ereignet haben. Seither gehen in den sozialen Medien die Wogen hoch.

Österreicherin offenbar in Paris auf Straße vergewaltigt

Paris - Eine österreichische Touristin soll in Paris auf der Straße von einem flüchtigen Täter vergewaltigt worden sein. Die Tat verübte er laut französischen Medienberichten in der Nacht auf Dienstag im zehnten Pariser Arrondissement. Die Frau soll nach dem Besuch eines Lokals vom Mann verfolgt und missbraucht worden sein. Anschließend sei der Täter auf einem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

Tote bei Absturz von Kleinflieger auf Straße in Malaysia

Kuala Lumpur - Ein Kleinflugzeug ist in der Nähe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur auf eine Schnellstraße abgestürzt. An Bord seien sechs Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder gewesen, teilte die malaysische Zivilluftfahrtbehörde (CAAM) am Donnerstag mit. Örtliche Medien berichteten von zehn Toten. Die Maschine war demnach auf der Straße mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Die Luftfahrtbehörde selbst machte über den Zustand der Flugzeuginsassen zunächst keine Angaben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red