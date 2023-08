Limp Bizkit als Auftakt zur zweiten Frequency-Halbzeit

St. Pölten - Mit dem Start des Frequency Festivals in St. Pölten hat am Donnerstag kurz nach 14.00 Uhr der heimische Festivalsommer den ersten Anlauf zu seinem letzten großen Höhepunkt genommen. Der kanadische Solo-Act Ekkstacy leitete diesen mit einer Flasche Gin in der Hand und einer musikalischen Portion Weltschmerz erst einmal ein. Die Nu-Metal-Heroes Limp Bizkit eröffneten vor dem Sonnenuntergang die zweite Halbzeit, die von den Ärzten zum Abschluss gebracht werden wird.

Nehammer empfängt deutschen Amtskollegen Scholz in Salzburg

Wien - Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. Um 11.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz an der Universität Mozarteum vorgesehen. Nehammer will bei dem Treffen auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums ansprechen.

Austria nach Gegentor in 100. Minute gegen Legia gescheitert

Wien - Für die Austria sind die internationalen Auftritte in dieser Saison beendet. Die Wiener mussten sich am Donnerstag im Drittrunden-Rückspiel der Conference-League-Qualifikation daheim gegen Legia Warschau nach einem dramatischen Finish mit 3:5 (0:2) geschlagen geben. Ein Tor von Reinhold Ranftl in der 96. Minute rettete die Austria nicht in die Verlängerung, weil Ernest Muci in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch einmal für Legia traf.

Kleinkind nach Fenstersturz in Wien in kritischem Zustand

Wien - Ein 22 Monate altes Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock gestürzt. Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen, es wurde mit dem Wiener Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Rettung ist der Zustand des Mädchens kritisch.

22 Jahre Haft für Absenderin von Rizin-Brief an Trump

Washington - Die Absenderin eines Briefs mit dem Gift Rizin an den damaligen US-Präsidenten Donald Trump ist zu knapp 22 Jahren Haft verurteilt worden. Laut dem US-Justizministerium hat die heute 55-Jährige mit kanadischer und französischer Staatsbürgerschaft zugegeben, im September 2020 in ihrem Haus in Quebec in Kanada Rizin hergestellt zu haben. Sie habe dann Briefe mit dem Gift an das Weiße Haus und an Strafverfolgungsbeamte in Texas geschickt.

ECOWAS-Staaten zu Militär-Intervention in Niger bereit

Accra/Niamey - Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS ist nach Angaben der Organisation mehrheitlich zu einem militärischen Eingreifen in Niger bereit, um die verfassungsgemäße Ordnung dort wiederherzustellen. ECOWAS-Kommissionschef Abdel-Fatau Musah teilte am Donnerstag in der ghanaischen Hauptstadt Accra mit, alle bis auf die Mitgliedstaaten unter einer Militärregierung und Kap Verde seien bereit, eine Eingreiftruppe abzustellen, die notfalls in Niger intervenieren könnte.

