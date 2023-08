Nehammer empfängt deutschen Amtskollegen Scholz in Salzburg

Wien - Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. Um 11.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz an der Universität Mozarteum vorgesehen. Nehammer will bei dem Treffen auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums ansprechen.

Größte Städte Österreichs immer stärker versiegelt

Wien - Österreich leidet derzeit unter der dritten Hitzewelle im heurigen Sommer. Städte sind durch den hohen Versiegelungsgrad noch härter getroffen. Eine WWF-Analyse zeigt, dass die größten Städte des Landes immer stärker versiegelt - also mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen werden. Linz ist demnach im Pro-Kopf-Vergleich Spitzenreiter. Der WWF fordert Grünraum-Offensiven und Entsiegelungs-Programme.

"Historischer" Gipfel USA, Japan und Südkorea in Camp David

Camp David (Maryland)/Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt angesichts zunehmender Spannungen im Indopazifik Japans Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zu einem Gipfeltreffen in Camp David. Bei dem Treffen auf dem Landsitz des US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland am Freitag wollen die drei Länder ihre militärische Zusammenarbeit stärken. Die US-Regierung bezeichnet das Treffen als "historisch".

Trump sagt Pressekonferenz zu Georgia-Anklage ab

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seine für Montag angekündigte Pressekonferenz zur Anklage gegen ihn in Georgia abgesagt. Seine Anwälte würden die angeblichen Beweise für Wahlbetrug in dem US-Bundesstaat bei der Präsidentenwahl 2020 lieber vor Gericht verwenden, schrieb Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. "Daher ist die Pressekonferenz nicht mehr notwendig!"

USA genehmigen F-16-Weitergabe an Kiew

Washington - Die USA genehmigen nach eigenen Angaben die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden in die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist. Das teilte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Ukraine hat sich aktiv um die in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeuge bemüht, um der russischen Luftüberlegenheit etwas entgegenzusetzen.

Drohne über Zentrum Moskaus abgeschossen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über Moskau eine ukrainische Drohne zerstört. Die Ukraine habe in der Nacht einen Angriff "mit einem unbemannten Luftfahrzeug gegen Objekte in Moskau und der Region Moskau" gestartet, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag auf Telegram. "Die Drohne änderte ihre Flugbahn, nachdem sie von der Luftabwehr beschossen worden war und stürzte auf ein (...) Gebäude im Moskauer Stadtviertel Krasnopresnenskaja."

Hurrikan "Hilary" steuert auf Mexiko zu

Mexiko-Stadt - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" hat sich rasch zu einem schweren Wirbelsturm entwickelt und nimmt Kurs auf den Nordwesten Mexikos. Der Sturm erreichte am Donnerstagabend (Ortszeit) rund 715 Kilometer südlich der touristischen Küstenstadt Cabo San Lucas andauernde Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Es handle sich um einen Hurrikan der Stufe drei von fünf.

Vermurungen und Überflutung in Salzburg und Tirol

Mittersill/Holzgau - Starker Regen hat im Oberpinzgau zu mehreren Vermurungen geführt. Ein Pkw wurde am Donnerstagabend auf der B161, der Pass Thurn Straße, von einer Mure erfasst und gegen eine Leitplanke geschoben. Der 44-jährige Lenker und seine 39-jährige Beifahrerin konnten sich laut Polizei befreien. In Mittersill trat der Rettenbach über die Ufer. Eine vierköpfige Familie musste aus ihrem Haus evakuiert werden. Auch in Tirol gingen Muren ab.

