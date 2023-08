Teuerung mit 7,0 Prozent auf niedrigstem Wert seit März 2022

Wien - Die Teuerung bremst sich weiter ein. Im Juli ist die Inflation mit 7,0 Prozent auf den niedrigsten Wert seit März 2022 gesunken, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Verantwortlich für den Rückgang sei der nachlassende Preisdruck bei der Haushaltsenergie. Insbesondere Treibstoffe und Heizöl seien deutlich günstiger als vor einem Jahr. Die Preisanstiege in der Gastronomie sowie bei Nahrungsmitteln blieben aber auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat.

Nehammer empfängt deutschen Amtskollegen Scholz in Salzburg

Wien - Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. Um 11.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz an der Universität Mozarteum vorgesehen. Nehammer will bei dem Treffen auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums ansprechen.

90 Menschen in der Ägäis gerettet

Athen - Rund zehn Seemeilen südöstlich der griechischen Insel Amorgos ist eine Segeljacht mit rund 90 Migranten an Bord in Seenot geraten. Wie der staatliche Rundfunk ERT unter Berufung auf die Küstenwache weiter berichtete, konnten vorbeifahrende Schiffe und Patrouillenboote am Freitag alle Menschen retten. Sie wurden im Aufnahme- und Registrierlager der Insel Leros untergebracht. Sie sollen aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens und Afrikas stammen, hieß es.

Größte Städte Österreichs immer stärker versiegelt

Wien - Österreich leidet derzeit unter der dritten Hitzewelle im heurigen Sommer. Städte sind durch den hohen Versiegelungsgrad noch härter getroffen. Eine WWF-Analyse zeigt, dass die größten Städte des Landes immer stärker versiegelt - also mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen werden. Linz ist demnach im Pro-Kopf-Vergleich Spitzenreiter. Der WWF fordert Grünraum-Offensiven und Entsiegelungs-Programme.

Drohne beschädigte Gebäude in Moskau

Moskau - Eine ukrainische Drohne hat nach russischen Angaben ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt. "Gegen 04.00 Uhr morgens Moskauer Zeit hat das Kiewer Regime einen weiteren Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug auf Objekte in Moskau und der Region Moskau verübt", teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Auf Bildern war zu sehen, wie Arbeiter und Rettungskräfte das Dach des nicht bewohnten Gebäudes untersuchten.

"Historischer" Gipfel USA, Japan und Südkorea in Camp David

Camp David (Maryland)/Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt angesichts zunehmender Spannungen im Indopazifik Japans Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zu einem Gipfeltreffen in Camp David. Bei dem Treffen auf dem Landsitz des US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland am Freitag wollen die drei Länder ihre militärische Zusammenarbeit stärken. Die US-Regierung bezeichnet das Treffen als "historisch".

Standup-Paddler auf Bodensee vermisst

Bregenz - Bei Starkwind mit Böen von 6 Beaufort (bis zu 50 km/h) sind am Donnerstagabend auf dem Bodensee vor Lochau (Bez. Bregenz) zwei Standup-Paddler abgetrieben worden. Während einer der beiden jungen Männer gerettet wurde, gilt der zweite nach einer groß angelegten Suchaktion als vermisst. Polizei und Feuerwehr mussten den Einsatz aufgrund der zunehmenden Dunkelheit gegen 22.10 Uhr abbrechen, informierte die Exekutive.

Vermurungen und Überflutung in Salzburg und Tirol

Mittersill/Holzgau - Starker Regen hat im Oberpinzgau zu mehreren Vermurungen geführt. Ein Pkw wurde am Donnerstagabend auf der B161, der Pass Thurn Straße, von einer Mure erfasst und gegen eine Leitplanke geschoben. Der 44-jährige Lenker und seine 39-jährige Beifahrerin konnten sich laut Polizei befreien. In Mittersill trat der Rettenbach über die Ufer. Eine Familie mit zwei Kleinkindern musste aus ihrem Haus evakuiert werden. Auch in Tirol gingen Muren ab.

