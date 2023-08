Teuerung mit 7,0 Prozent auf niedrigstem Wert seit März 2022

Wien - Die Teuerung bremst sich weiter ein. Im Juli ist die Inflation mit 7,0 Prozent auf den niedrigsten Wert seit März 2022 gesunken, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Verantwortlich für den Rückgang sei der nachlassende Preisdruck bei der Haushaltsenergie. Insbesondere Treibstoffe und Heizöl seien deutlich günstiger als vor einem Jahr. Die Preisanstiege in der Gastronomie sowie bei Nahrungsmitteln blieben aber auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat.

Kind nach Fenstersturz in Wien weiter in Lebensgefahr

Wien - Das 22 Monate alte Mädchen, das Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt war, ist stabil, aber weiterhin in Lebensgefahr. Die Ärzte in der Klinik Donaustadt kümmerten sich weiterhin intensiv um das Kleinkind, hieß es am Freitag auf Anfrage aus dem Wiener Gesundheitsverbund.

14 Jahre Haft für Vergewaltigung einer 16-Jährigen

Wien - Ein 22-jähriger Mann, der erst im Vorjahr bedingt aus einer Strafhaft entlassen worden war, ist am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Vergewaltigung eines 16 Jahre alten Mädchens zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitag der APA. Das nicht rechtskräftige Urteil fiel bereits in der Vorwoche, der Angeklagte hatte sich in der Verhandlung - wie schon nach seiner Festnahme - nicht schuldig bekannt.

Pensionsanpassungsfaktor 2024 bei 9,7 Prozent

Wien - Die Pensionen sollen im kommenden Jahr um rund 9,7 Prozent steigen. Das ergibt sich aus der Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Diese beinhaltet für Juli 2023 den vorläufigen Wert, die endgültige Inflationsanpassung kann sich daher noch ändern. Grundlage bildet die durchschnittliche Steigerung des Verbraucherpreisindex. Die Berechnung des Richtwerts erfolgt durch das Sozialministerium auf Basis der von Statistik Austria am Freitag verlautbarten Inflationsraten.

Drohne beschädigte Gebäude in Moskau

Moskau - Eine ukrainische Drohne hat nach russischen Angaben ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt. "Gegen 04.00 Uhr morgens Moskauer Zeit hat das Kiewer Regime einen weiteren Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug auf Objekte in Moskau und der Region Moskau verübt", teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Auf Bildern war zu sehen, wie Arbeiter und Rettungskräfte das Dach des nicht bewohnten Gebäudes untersuchten.

90 Menschen in der Ägäis gerettet

Athen - Rund zehn Seemeilen südöstlich der griechischen Insel Amorgos ist eine Segeljacht mit rund 90 Migranten an Bord in Seenot geraten. Wie der staatliche Rundfunk ERT unter Berufung auf die Küstenwache weiter berichtete, konnten vorbeifahrende Schiffe und Patrouillenboote am Freitag alle Menschen retten. Sie wurden im Aufnahme- und Registrierlager der Insel Leros untergebracht. Sie sollen aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens und Afrikas stammen, hieß es.

Standup-Paddler auf Bodensee vermisst

Bregenz - Bei Starkwind mit Böen von 6 Beaufort (bis zu 50 km/h) sind am Donnerstagabend auf dem Bodensee vor Lochau (Bez. Bregenz) zwei Standup-Paddler abgetrieben worden. Während einer der beiden jungen Männer gerettet wurde, gilt der zweite nach einer groß angelegten Suchaktion als vermisst. Polizei und Feuerwehr mussten den Einsatz aufgrund der zunehmenden Dunkelheit gegen 22.10 Uhr abbrechen, informierte die Exekutive.

