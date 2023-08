Kurz wegen Falschaussage angeklagt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen den ehemaligen Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz Anklage wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss erhoben. Es gibt auch schon einen Verhandlungstermin. Kurz muss sich ab 18. Oktober am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Verhandlung ist auf drei Tage anberaumt, die Urteile sollen am 23. Oktober fallen.

Scholz: Grenzkontrollen zu Österreich "unverzichtbar"

Wien - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Grenzkontrollen zu Österreich angesichts der aktuellen Migrationszahlen derzeit als "unverzichtbar" an. Scholz hatte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in Salzburg erstmals seit seinem Amtsantritt im November 2021 bilateral getroffen. Thema der Gespräche waren neben der Migrationsthematik und dem Ukraine-Krieg die Kooperation bezüglich eines Wasserstoff-Pipelinekorridors über Italien nach Österreich und Deutschland.

Größte Städte Österreichs immer stärker versiegelt

Wien - Österreich leidet derzeit unter der dritten Hitzewelle im heurigen Sommer. Städte sind durch den hohen Versiegelungsgrad noch härter getroffen. Eine WWF-Analyse zeigt, dass die größten Städte des Landes immer stärker versiegelt - also mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen werden. Die Stadt Linz, die laut Studie im Pro-Kopf-Vergleich Spitzenreiter ist, sieht das anders. Der WWF fordert Grünraum-Offensiven und Entsiegelungs-Programme.

Teuerung mit 7,0 Prozent auf niedrigstem Wert seit März 2022

Wien - Die Teuerung bremst sich weiter ein. Im Juli ist die Inflation mit 7,0 Prozent auf den niedrigsten Wert seit März 2022 gesunken, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Verantwortlich für den Rückgang sei der nachlassende Preisdruck bei der Haushaltsenergie. Insbesondere Treibstoffe und Heizöl seien deutlich günstiger als vor einem Jahr. Die Preisanstiege in der Gastronomie sowie bei Nahrungsmitteln blieben aber auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat.

Türkische Zyprioten attackieren UN-Friedenstruppe

Nikosia/Lefkosa - Auf der Mittelmeerinsel Zypern sind am Freitag Angehörige der dortigen Friedenstruppe der Vereinten Nationen attackiert worden. Nach Angaben der UN griffen am Morgen türkische Zyprioten eingesetztes Personal an und beschädigten Fahrzeuge. Nachrichtenportale zeigten ein Video, auf dem schwere Baufahrzeuge zu sehen sind, die UN-Fahrzeuge beiseite schieben und Tumulte zwischen türkisch-zypriotischen Sicherheitsleuten und UN-Blauhelmen.

Frau stürmt Koranverbrennung in Stockholm mit Feuerlöscher

Stockholm - Eine Frau hat eine erneute Koranverbrennung in Stockholm mit einem Feuerlöscher gestürmt. Wie Aufnahmen schwedischer Medien zeigten, rannte sie bei der Aktion in der Nähe der iranischen Botschaft am Freitag auf den Veranstalter der Koranverbrennung zu und sprühte das weiße Pulver des Feuerlöschers auf den Mann. Zu dessen Füßen brannte ein Buch, bei dem es sich mutmaßlich um ein Exemplar des Korans handelte. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Waldbrand auf Teneriffa breitet sich langsamer aus

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa breitet sich inzwischen deutlich langsamer aus. Das zunächst äußerst ungewöhnliche und besorgniserregende Verhalten der Flammen habe sich zudem seit dem Vorabend normalisiert, sagte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Freitag vor Journalisten. Wegen der entspannteren Lage erwäge man eine Aufhebung des Ausgangsverbots für mehrere Tausend Bewohner der Gemeinde El Rosario.

Tausende in Kanada auf der Flucht vor Waldbränden

Ottawa - Immer mehr Menschen müssen sich in Kanada wegen der Waldbrände in Sicherheit bringen. Neben heftigen Feuern in den Nordwest-Territorien bedroht auch ein Brand im Südwesten des Landes mehrere Ortschaften. Diese liegen nahe dem bei Touristen beliebten See Okanagan Lake. Der Brand, der sich Freitagfrüh (Ortszeit) nach Behördenangaben über eine Fläche von etwa 1.100 Hektar erstreckte, sei nur noch zehn Kilometer von der Stadt West Kelowna in der Region British Columbia entfernt.

Wiener Börse schließt mit Abgaben, ATX mit minus 0,27 %

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Verlusten bestritten. Impulsgebende Konjunkturdaten blieben bis Sitzungsschluss Mangelware. Der ATX sank am Berichtstag um 0,27 Prozent auf 3.117,28 Einheiten. Starke Verluste verbuchten die Anteilsscheine der Schoeller-Bleckmann, die um über vier Prozent nachgaben. Dagegen steigerten sich Polytec um 4,4 Prozent.

