Kurz wegen Falschaussage angeklagt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen den ehemaligen Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz Anklage wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss erhoben. Es gibt auch schon einen Verhandlungstermin. Kurz muss sich ab 18. Oktober am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Verhandlung ist auf drei Tage anberaumt, die Urteile sollen am 23. Oktober fallen.

Pilot bei Segelflieger-Absturz in Tirol tödlich verunglückt

Höfen - Am Flugplatz in Höfen im Tiroler Außerfern ist Freitagnachmittag ein Segelflieger offenbar kurz nach dem Start mit einer Seilwinde, dem sogenannten "Windenstart", aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die genaue Identität des Opfers war vorerst ebenso unklar wie die Absturzursache. Die Ermittlungen hiezu waren im Gange.

Türkische Zyprioten attackieren UN-Friedenstruppe

Nikosia/Lefkosa - Auf der Mittelmeerinsel Zypern sind am Freitag Angehörige der dortigen Friedenstruppe der Vereinten Nationen attackiert worden. Nach Angaben der UN griffen am Morgen türkische Zyprioten eingesetztes Personal an und beschädigten Fahrzeuge. Nachrichtenportale zeigten ein Video, auf dem schwere Baufahrzeuge zu sehen sind, die UN-Fahrzeuge beiseite schieben und Tumulte zwischen türkisch-zypriotischen Sicherheitsleuten und UN-Blauhelmen.

Sozialdemokraten verlangen Zinspreisstopp

St. Pölten/Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler und Niederösterreichs Landesparteivorsitzende, Landesrat Sven Hergovich, haben am Freitag die größer werdende Differenz zwischen Spar- und Kreditzinsen kritisiert. "Diese Ungerechtigkeit gehört bekämpft", betonte Babler in einer Pressekonferenz in St. Pölten im Rahmen seiner "Comeback-Tour" und sprach sich für einen Zinspreisstopp aus. Markteingriffe seien "ganz sicher gerechtfertigt" und für das Bankensystem "problemlos finanzierbar", so Hergovich.

Frau stürmt Koranverbrennung in Stockholm mit Feuerlöscher

Stockholm - Eine Frau hat eine erneute Koranverbrennung in Stockholm mit einem Feuerlöscher gestürmt. Wie Aufnahmen schwedischer Medien zeigten, rannte sie bei der Aktion in der Nähe der iranischen Botschaft am Freitag auf den Veranstalter der Koranverbrennung zu und sprühte das weiße Pulver des Feuerlöschers auf den Mann. Zu dessen Füßen brannte ein Buch, bei dem es sich mutmaßlich um ein Exemplar des Korans handelte. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Waldbrand auf Teneriffa breitet sich langsamer aus

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa breitet sich inzwischen deutlich langsamer aus. Das zunächst äußerst ungewöhnliche und besorgniserregende Verhalten der Flammen habe sich zudem seit dem Vorabend normalisiert, sagte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Freitag vor Journalisten. Wegen der entspannteren Lage erwäge man eine Aufhebung des Ausgangsverbots für mehrere Tausend Bewohner der Gemeinde El Rosario.

Tausende in Kanada auf der Flucht vor Waldbränden

Ottawa - Immer mehr Menschen müssen sich in Kanada wegen der Waldbrände in Sicherheit bringen. Neben heftigen Feuern in den Nordwest-Territorien bedroht auch ein Brand im Südwesten des Landes mehrere Ortschaften. Diese liegen nahe dem bei Touristen beliebten See Okanagan Lake. Der Brand, der sich Freitagfrüh (Ortszeit) nach Behördenangaben über eine Fläche von etwa 1.100 Hektar erstreckte, sei nur noch zehn Kilometer von der Stadt West Kelowna in der Region British Columbia entfernt.

Hurrikan "Hilary" erreicht im Pazifik Stufe vier

Mexiko-Stadt - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" vor der Nordwestküste Mexikos hat sich zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf verstärkt. Es handle sich um einen "großen und kraftvollen" Hurrikan, der auf die mexikanische Halbinsel Baja California und den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien zuhalte, teilte das US-Hurrikanzentrum am Freitag in Miami mit. Für Kalifornien wurde zum ersten Mal in der Geschichte eine Tropensturmwarnung ausgerufen, wie US-Medien berichteten.

