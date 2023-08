Ukraine sieht Fortschritte bei Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Führung sieht nach eigenen Angaben Fortschritte in ihrem Streben nach westlichen Sicherheitsgarantien vor einer künftigen Aggression Russlands. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner am Freitagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft von einem "diplomatischen Erfolg". Inzwischen hätten sich 18 Staaten der Erklärung der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) zu solchen Sicherheitsgarantien angeschlossen. Details nannte er nicht.

Waldbrand auf Teneriffa breitet sich langsamer aus

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa breitet sich inzwischen deutlich langsamer aus. Das zunächst äußerst ungewöhnliche und besorgniserregende Verhalten der Flammen habe sich zudem seit dem Vorabend normalisiert, sagte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Freitag vor Journalisten. Wegen der entspannteren Lage erwäge man eine Aufhebung des Ausgangsverbots für mehrere Tausend Bewohner der Gemeinde El Rosario.

USA, Japan und Südkorea stärken Sicherheitskooperation

Camp David (Maryland)/Washington - Die USA wollen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit Südkorea und Japan verstärken. "Dazu gehören auch jährliche Militärübungen in mehreren Bereichen", kündigte US-Präsident Joe Biden am Freitag nach einem Gipfeltreffen mit Japans Regierungschef Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol in Camp David an. Die Kooperation im Verteidigungsbereich solle auf ein "noch nie da gewesenes Niveau" gebracht werden.

Pilot bei Segelflieger-Absturz in Tirol tödlich verunglückt

Höfen - Am Flugplatz in Höfen im Tiroler Außerfern ist Freitagnachmittag ein Segelflieger offenbar kurz nach dem Start mit einer Seilwinde, dem sogenannten "Windenstart", aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Absturz erfolgte aus rund 50 Metern Höhe, hieß es am Abend. Die genaue Identität des Opfers war vorerst ebenso unklar wie die Absturzursache. Die Ermittlungen hiezu waren im Gange.

Sozialdemokraten verlangen Zinspreisstopp

St. Pölten/Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler und Niederösterreichs Landesparteivorsitzende, Landesrat Sven Hergovich, haben am Freitag die größer werdende Differenz zwischen Spar- und Kreditzinsen kritisiert. "Diese Ungerechtigkeit gehört bekämpft", betonte Babler in einer Pressekonferenz in St. Pölten im Rahmen seiner "Comeback-Tour" und sprach sich für einen Zinspreisstopp aus. Markteingriffe seien "ganz sicher gerechtfertigt" und für das Bankensystem "problemlos finanzierbar", so Hergovich.

Türkische Zyprioten attackieren UN-Friedenstruppe

Nikosia/Lefkosa - Auf der Mittelmeerinsel Zypern sind am Freitag Angehörige der dortigen Friedenstruppe der Vereinten Nationen attackiert worden. Nach Angaben der UN griffen am Morgen türkische Zyprioten eingesetztes Personal an und beschädigten Fahrzeuge. Nachrichtenportale zeigten ein Video, auf dem schwere Baufahrzeuge zu sehen sind, die UN-Fahrzeuge beiseite schieben und Tumulte zwischen türkisch-zypriotischen Sicherheitsleuten und UN-Blauhelmen.

Hurrikan "Hilary" erreicht im Pazifik Stufe vier

Mexiko-Stadt - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" vor der Nordwestküste Mexikos hat sich zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf verstärkt. Es handle sich um einen "großen und kraftvollen" Hurrikan, der auf die mexikanische Halbinsel Baja California und den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien zuhalte, teilte das US-Hurrikanzentrum am Freitag in Miami mit. Für Kalifornien wurde zum ersten Mal in der Geschichte eine Tropensturmwarnung ausgerufen, wie US-Medien berichteten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red