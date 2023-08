Plakolm will von Zadić mehr Tempo beim Kinderschutz

Wien - Die Ausschreibung für die Kinderschutz-Qualitätssicherungsstelle startet am Montag, kündigte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) im APA-Sommerinterview an. Damit sieht sie ihre "To-Dos" beim Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch erledigt und richtet Justizministerin Alma Zadić (Grüne) aus, ihre "Hausaufgaben" zu machen. Von einem frühzeitigem Nationalratswahlkampf will Plakolm nichts wissen.

British Columbia erklärt wegen Waldbränden den Notstand

Victoria - Die verheerenden Waldbrände in Kanada breiten sich weiter aus. Der Premierminister von British Columbia, David Eby, rief Medienberichten zufolge am Freitagabend (Ortszeit) für die gesamte Provinz an der Pazifikküste den Notstand aus. Zuvor waren etliche Häuser und Wohnungen in der Umgebung von West Kelowna an dem bei Touristen beliebten See Okanagan Lake von den Flammen zerstört worden. In der Stadt leben 36.000 Menschen. Für den Ort selbst galt bereits der Notstand.

US-Präsident Biden warnt vor Hurrikan "Hilary"

Camp David (Maryland)/Los Angeles - US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im US-Bundesstaat Kalifornien vor Pazifik-Hurrikan "Hilary" gewarnt. "Ich fordere alle Menschen im Einzugsgebiet des Sturms auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und auf die Hinweise der staatlichen und örtlichen Behörden zu hören", sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Camp David. Der Sturm könne im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien erhebliche Regenfälle bringen.

USA, Japan und Südkorea stärken Sicherheitskooperation

Camp David (Maryland)/Washington - Die USA, Japan und Südkorea wollen mit einer neuer Verteidigungskooperation Stärke demonstrieren und ein Signal an China und Nordkorea senden. Bei einem Gipfel in Camp David haben US-Präsident Joe Biden, Japans Regierungschef Fumio Kishida und Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol einen Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit vereinbart. "Dazu gehören auch jährliche Militärübungen in mehreren Bereichen", kündigte Biden am Freitag (Ortszeit) an.

Ukraine sieht Fortschritte bei Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Führung sieht nach eigenen Angaben Fortschritte in ihrem Streben nach westlichen Sicherheitsgarantien vor einer künftigen Aggression Russlands. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner am Freitagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft von einem "diplomatischen Erfolg". Inzwischen hätten sich 18 Staaten der Erklärung der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) zu solchen Sicherheitsgarantien angeschlossen. Details nannte er nicht.

Waldbrand auf Teneriffa breitet sich langsamer aus

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa breitet sich inzwischen deutlich langsamer aus. Das zunächst äußerst ungewöhnliche und besorgniserregende Verhalten der Flammen habe sich zudem seit dem Vorabend normalisiert, sagte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Freitag vor Journalisten. Wegen der entspannteren Lage erwäge man eine Aufhebung des Ausgangsverbots für mehrere Tausend Bewohner der Gemeinde El Rosario.

Pilot bei Segelflieger-Absturz in Tirol tödlich verunglückt

Höfen - Am Flugplatz in Höfen im Tiroler Außerfern ist Freitagnachmittag ein Segelflieger offenbar kurz nach dem Start mit einer Seilwinde, dem sogenannten "Windenstart", aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Absturz erfolgte aus rund 50 Metern Höhe, hieß es am Abend. Die genaue Identität des Opfers war vorerst ebenso unklar wie die Absturzursache. Die Ermittlungen hiezu waren im Gange.

