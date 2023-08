Bereits 5.000 Hektar bei Waldbrand auf Teneriffa erfasst

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa ist nach rund drei Tagen weiter außer Kontrolle. Die Flammen hätten bisher circa 5.000 Hektar Natur erfasst, teilte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am späten Freitagabend mit. Das entspricht ungefähr der Fläche von 7.000 Fußballfeldern. Aufgrund der langsameren Ausbreitung des Feuers sei das Ausgangsverbot für mehrere tausend Menschen in der Gemeinde El Rosario aufgehoben worden.

Weiter wenig Interesse an Schulleitungsposten

Wien - Die Leitung einer Schule war einst ein prestigeträchtiger Job, aktuell gestaltet sich die Suche nach Nachwuchs aber schwierig. In den vergangenen fünf Jahren haben sich für 160 ausgeschriebene Leitungsposten an Bundesschulen (AHS, BMHS) nur in 23 Fällen mehr als drei Interessentinnen oder Interessenten gefunden. Bedarf an Kandidaten gäbe es genug, in den nächsten fünf Jahren gehen laut Bildungsressort an den 6.000 Pflicht- und Bundesschulen fast 1.500 Leitungen in Pension.

Familie von totem Politiker verklagt Regierung in Ecuador

Quito - Zwei Tage vor der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Ecuador hat die Familie des vergangene Woche ermordeten Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio die Regierung wegen "Mord durch Unterlassen" verklagt. Die Regierung habe den 59-Jährigen nicht ausreichend geschützt, erklärte der Anwalt der Familie, Marco Yaulema, am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten.

China startet Militärmanöver rund um Taiwan

Shanghai - China hat am Samstag mit Militärübungen rund um Taiwan begonnen. "Dies ist eine ernste Warnung an Taiwans Separatisten, die sich zur Provokation mit externen Kräften zusammentun", hieß es in einer Erklärung der zuständigen Militärbehörde. Man führe gemeinsame Patrouillen zur See- und Luftkampfbereitschaft rund um die Insel durch. Außerdem würden Operationen abgehalten, die sich auf die Koordinierung von Schiffen und Flugzeugen und die Kontrolle von Angriffen konzentrierten.

Im British Museum fehlen Objekte: Polizei ermittelt

London - Eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen Großbritanniens musste mit einer schlechten Nachricht an die Öffentlichkeit gehen: Mehrere historische Objekte sind im British Museum verschwunden. Genannt wurden Goldschmuck sowie Juwelen aus Halbedelsteinen und auch Glas. Teilweise so alt, dass die Stücke bis ins 15. Jahrhundert vor Christus zurückreichen.

Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Ein Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wiener Neustadt hat in der Nacht auf Samstag mehrere Verletzte gefordert. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurden acht Personen nach Rauchgasinhalation an Ort und Stelle versorgt, drei davon wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz gestaltete sich für die Helferinnen und Helfer schwierig, da die betroffene Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes "massiv vermüllt" gewesen sei.

Robotaxi kollidierte in San Francisco mit Feuerwehrauto

San Francisco - Ein Cruise-Robotaxi ist in San Francisco mit einem Feuerwehrauto kollidiert. "Eines unserer Fahrzeuge fuhr bei grüner Ampel in die Kreuzung ein und wurde von einem Einsatzfahrzeug erfasst, das offenbar auf dem Weg zu einem Notfall war", teilte Cruise auf der Messaging-Plattform X, früher bekannt als Twitter, mit. Das kalifornische Straßenverkehrsamt (DMV) schrieb am Freitag, es untersuche "jüngste besorgniserregende Vorfälle" mit autonomen Fahrzeugen der GM-Tochter.

Niger: Verteidigungsstrategie mit Mali und Burkina Faso

Niamey - Als Antwort auf die Bekanntgabe der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, für eine Militärintervention im Niger bereit zu sein, haben Mali und Burkina Faso gemeinsam mit dem Niger eine Verteidigungsstrategie entwickelt. Die Militärstäbe der drei Länder hätten sich in der Hauptstadt Niamey getroffen und "konkrete Maßnahmen" beschlossen, falls sich ECOWAS für "die Ausbreitung eines Krieges" entscheide, teilte das nigrische Staatsfernsehen in der Nacht auf Samstag mit.

