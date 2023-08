Sprengsätze an Fahrzeugen detonierten in der Steiermark

Leibnitz - An zwei Auto-Unterböden in der Südsteiermark sind Freitagabend Sprengsätze detoniert, wobei aber niemand verletzt wurde. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag in einer Aussendung mit. Eine unbekannte Person hatte die Sprengsätze angebracht, während die Besitzer der Fahrzeuge bei einer Gebetsstunde der Glaubensgemeinschaft "Zeugen Jehovas" waren. Ob ein Zusammenhang besteht, werde noch geprüft.

Selenskyj: Moskau bombardiert Zentrum von Tschernihiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem Raketenangriff der russischen Armee auf die Stadt Tschernihiw in der Nordukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und weitere 90 verletzt worden. Unter den Verletzten seien elf Kinder, erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Samstag im Onlinedienst Telegram. Eine russische Rakete sei mitten im Stadtzentrum Tschernihiws eingeschlagen, gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram an.

Mann attackierte in Innsbruck Passanten mit Eisenstange

Innsbruck - Ein 19-Jähriger hat Samstagfrüh vor einem Lokal in Innsbruck mehrere Passanten mit einer Eisenstange attackiert. Zwei Einheimische, eine 35-Jährige und ein 45-Jähriger, sowie eine weitere Person wurden dabei verletzt, informierte die Polizei. Über das Motiv wurde vorerst nichts bekannt. Die 35-Jährige und der 45-Jährige wurden nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert, der 19-Jährige aus Somalia befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

British Columbia erklärte wegen Waldbränden den Notstand

Victoria - In mehreren Provinzen Kanadas zerstören verheerende Waldbrände derzeit Häuser und vertreiben Tausende Menschen aus ihren Häusern. Im Zentrum des Geschehens standen am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) zwei Städte, auf die sich die Flammen immer weiter zubewegten: Die Region um die Stadt Kelowna in der Provinz British Columbia und die Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien, einem dünn besiedelten Gebiet am nördlichen Polarkreis.

Bereits 5.000 Hektar bei Waldbrand auf Teneriffa erfasst

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa ist nach rund drei Tagen weiter außer Kontrolle. Die Flammen hätten bisher circa 5.000 Hektar Natur erfasst, teilte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am späten Freitagabend mit. Das entspricht ungefähr der Fläche von 7.000 Fußballfeldern. Aufgrund der langsameren Ausbreitung des Feuers sei das Ausgangsverbot für mehrere tausend Menschen in der Gemeinde El Rosario aufgehoben worden.

Grabenwarter kommentiert Bargeld in der Verfassung nicht

Wien - Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Christoph Grabenwarter will die jüngsten Ideen für Verankerungen in der Verfassung nicht kommentieren. Dass er mit allem leben können müsse, was nicht gegen das Grundprinzip der Verfassung verstoße, bejahte er in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" Samstagmittag. Dabei ging es etwa um den Vorstoß der ÖVP, das Bargeld in der Verfassung zu verankern sowie um jenen der SPÖ, den freien Seezugang in die Verfassung zu schreiben.

Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Amstetten

Oed-Öhling - Auf der Westautobahn (A1) im Raum Oed (Bezirk Amstetten) ist Samstagfrüh ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Fünf Fahrzeuge waren laut Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich in eine Karambolage verwickelt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Im Einsatz standen die Feuerwehren Amstetten und Oed. Die A1 in Richtung Salzburg war im betroffenen Bereich vorübergehend gesperrt.

Robotaxi kollidierte in San Francisco mit Feuerwehrauto

San Francisco - Ein Cruise-Robotaxi ist in San Francisco mit einem Feuerwehrauto kollidiert. "Eines unserer Fahrzeuge fuhr bei grüner Ampel in die Kreuzung ein und wurde von einem Einsatzfahrzeug erfasst, das offenbar auf dem Weg zu einem Notfall war", teilte Cruise auf der Messaging-Plattform X, früher bekannt als Twitter, mit. Das kalifornische Straßenverkehrsamt (DMV) schrieb am Freitag, es untersuche "jüngste besorgniserregende Vorfälle" mit autonomen Fahrzeugen der GM-Tochter.

