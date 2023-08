Sieben Tote bei russischem Angriff auf Tschernihiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Tschernihiw in der Nordukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 110 weitere verletzt worden. Auch ein Kind ist laut Regionalgouverneur Wjatscheslaw Tschaus unter den Todesopfern. Bei dem Beschuss von Tschernihiw sei eine Rakete mitten im Stadtzentrum eingeschlagen, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.

Sprengsätze an Fahrzeugen detonierten in der Steiermark

Leibnitz - An zwei Auto-Unterböden in der Südsteiermark sind Freitagabend Sprengsätze detoniert, wobei aber niemand verletzt wurde. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag in einer Aussendung mit. Eine unbekannte Person hatte die Sprengsätze angebracht, während die Besitzer der Fahrzeuge bei einer Gebetsstunde der Glaubensgemeinschaft "Zeugen Jehovas" waren. Ob ein Zusammenhang besteht, werde noch geprüft.

Zwei Tote bei Pkw-Kollision im Burgenland

Sigleß - Eine Kollision zweier Pkw hat am Samstagnachmittag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) bei Sigleß (Bezirk Mattersburg) zwei Tote gefordert. Vier weitere Personen wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser transportiert. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 3" und "Christophorus 16" waren im Einsatz.

China hielt Militärmanöver rund um Taiwan ab

Shanghai - China hat mit Militärübungen vor Taiwan und Drohungen gegen die Inselrepublik auf die US-Besuche von deren Vizepräsident William Lai reagiert. Luft- und Seestreitkräfte der Volksrepublik hätten am Samstag die Einkreisung der Insel erprobt, teilte die chinesische Armee mit. "Dies ist eine ernste Warnung an Taiwans Separatisten, die sich zur Provokation mit externen Kräften zusammentun." Taiwan verurteilte das Vorgehen Chinas.

ECOWAS-Delegation zu Treffen mit Machthabern im Niger

Niamey - Nach dem Staatsstreich im Niger geht der Machtkampf um die politische Zukunft des Landes weiter. Am Samstag traf eine Delegation der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) zu Gesprächen in dem westafrikanischen Land ein, die sich um diplomatische Vermittlung mit den Militärs bemühen soll. Unterdessen versammelten sich in der nigrischen Hauptstadt Niamey tausende Freiwillige, die im Falle eines militärischen Angriffs als zivile Helfer bereit stehen sollen.

Waldbrand auf Teneriffa zwingt zu weiteren Evakuierungen

Santa Cruz de Tenerife - Der verheerende Waldbrand auf Teneriffa hat im Norden der Kanaren-Insel zu neuen Evakuierungen geführt. Seit dem frühen Samstagmorgen seien die Bewohner von sechs weiteren Ortschaften aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, teilte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo mit. Die Zahl der Evakuierten erhöhte sich damit nach Angaben des kanarischen Notdienstes auf rund 7.600.

Mann attackierte in Innsbruck Passanten mit Eisenstange

Innsbruck - Ein 19-Jähriger hat Samstagfrüh vor einem Lokal in Innsbruck mehrere Passanten mit einer Eisenstange attackiert. Zwei Einheimische, eine 35-Jährige und ein 45-Jähriger, sowie eine weitere Person wurden dabei verletzt, informierte die Polizei. Über das Motiv wurde vorerst nichts bekannt. Die 35-Jährige und der 45-Jährige wurden nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert, der 19-Jährige aus Somalia befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Zehn Verletzte nach schwerem Unfall auf der Tauernautobahn

Krems in Kärnten - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A10) sind am Samstagvormittag zehn Menschen verletzt worden. Unter ihnen waren auch fünf Kinder. Der Unfall passierte nahe Krems in Kärnten. Die A10 war bis 13.45 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Auf APA-Nachfrage gab die Polizei am Nachmittag bekannt, dass ein Auffahrunfall vor einer Baustelle in Fahrtrichtung Salzburg ursächlich für den zwischenzeitlich 30 Kilometer langen Stau war.

