Sieben Tote bei russischem Angriff auf Tschernihiw

Kiew (Kyjiw) - Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw offiziellen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Weitere 129 Menschen seien durch den Beschuss im belebten Stadtzentrum verletzt worden, schrieb der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Samstagabend nach Abschluss der Rettungsarbeiten auf Telegram. Auch unter den Verletzten seien Kinder.

"Tirol-Tag" gibt Startschuss für Europäisches Forum Alpbach

Alpbach/Innsbruck - Das diesjährige Europäische Forum Alpbach erfährt am Sonntag mit dem traditionellen "Tirol-Tag" der Europaregion Tirol seinen De-facto-Startschuss. Angekündigt waren die Landeshauptmänner Anton Mattle (ÖVP, Tirol), Arno Kompatscher (SVP, Südtirol) und Maurizio Fugatti (Lega, Trentino). Inhaltliche Schwerpunkte seien mit Energiewende, Versorgungssicherheit und Klimawandel "zentrale Herausforderungen der Europaregion", hieß es im Vorfeld.

ECOWAS und Niger in Pattsituation

Niamey - Viel Spielraum gibt es nicht mehr. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat sich nach dem Putsch im Niger zu einer Militärintervention bereit erklärt. Demnach steht ein Zieldatum für den Einsatz zwar fest, es soll aber nicht veröffentlicht werden. Der Niger, gemeinsam mit seinen Nachbarländern Mali und Burkina Faso, hat als Antwort darauf eine Verteidigungsstrategie mit "konkreten Maßnahmen" entwickelt, teilte das nigrische Staatsfernsehen mit.

China hielt Militärmanöver rund um Taiwan ab

Shanghai - China hat mit Militärübungen vor Taiwan und Drohungen gegen die Inselrepublik auf die US-Besuche von deren Vizepräsident William Lai reagiert. Luft- und Seestreitkräfte der Volksrepublik hätten am Samstag die Einkreisung der Insel erprobt, teilte die chinesische Armee mit. "Dies ist eine ernste Warnung an Taiwans Separatisten, die sich zur Provokation mit externen Kräften zusammentun." Taiwan verurteilte das Vorgehen Chinas.

Moskau: "Außerplanmäßige Situation" bei Mondsonde "Luna-25"

Moskau - Zwei Tage vor der geplanten Landung auf dem Mond hat es an der russischen Raumsonde "Luna-25" nach Angaben aus Moskau einen unerwarteten Zwischenfall gegeben. In Vorbereitung auf das baldige Aufsetzen auf der Mondoberfläche sollte die Sonde am Samstag um 14.10 Uhr Moskauer Zeit (13.10 Uhr MESZ) in eine neue Umlaufbahn des Erdtrabanten eintreten, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.

Mann auf A1 in NÖ von Fahrzeug erfasst und getötet

Oed-Öhling - Auf der Westautobahn (A1) im Raum Oed (Bezirk Amstetten) ist Samstagfrüh ein Mann von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Betroffene war Polizeiangaben zufolge nach einem Unfall mit Sachschaden im Zuge von Absicherungsmaßnahmen ausgestiegen. Aufgrund des nicht zweifelsfrei geklärten Hergangs ordnete die Staatsanwaltschaft St. Pölten die Beschlagnahmung aller beteiligten Kfz zur Durchführung einer kriminaltechnischen Untersuchung an.

Strache bittet WKStA um Verfahrenseinstellung

Wien - Heinz-Christian Strache will, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die letzten gegen ihn gerichteten Ermittlungen in der Casinos-Affäre einstellt. Dies teilte er der Behörde unüblich mit, nämlich per persönlichem Brief ohne anwaltlichen Beistand, wie der "Kurier" berichtet. Dabei geht es um zwei Stränge im Casinos-Akt bezüglich einer Spende an einen FP-nahen Verein bzw. um angeblichen Postenschacher bei der Casinos Austria.

Suchaktion nach Kajakunfall in der Steiermark unterbrochen

Landl - Ein 16-jähriger Tscheche ist am Samstag zu Mittag mit einem Kajak auf der Salza in Palfau (Bez. Liezen) in der Steiermark gekentert und in den Fluss gestürzt. Der Jugendliche wurde laut Polizei von der starken Strömung unter Wasser gezogen. Eine großangelegte Suchaktion mit Beteiligung der Wasserrettung, Feuerwehr mit Tauchern und Hubschraubern des Innenministeriums sowie des Bundesheeres und des ÖAMTC wurde gestartet.

