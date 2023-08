Grüne haben für Voglauer "nicht wirklich was" falsch gemacht

Wien - Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer sieht ihre Partei mit dem Einsatz für Umwelt und eine solidarische Gesellschaft auf dem richtigen Weg. "Falsch gemacht, denke ich, haben die Grünen nicht wirklich was", sagte sie im APA-Sommerinterview. Umfragewerte seien Momentaufnahmen, und erst nach einem weiteren Arbeitsjahr mit der ÖVP folge die Entscheidung der Wähler über die Arbeit der Grünen. Ins Wahljahr 2024 geht die Ökopartei schuldenfrei, betonte sie.

SPÖ fordert gratis Nachhilfe für alle Schüler

Wien - Den Start der Sommerschule nimmt die SPÖ zum Anlass, Forderungen zu stellen: Nicht nur wünscht sie sich einen Fokus der Sommerschule auf Schülerinnen und Schüler mir Nachprüfungen, sondern auch ganzjährig gratis Nachhilfe für alle. Es sei Zeit, dass Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) "seiner Verantwortung nachkommt und diese nicht länger auf die Familien, die von der Teuerung betroffen sind, abwälzt", appellierte SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler.

Nach Kandidatenmord: Präsidentschaftswahl in Ecuador

Quito - Eineinhalb Wochen nach dem Mord an einem Kandidaten wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. Bei den vorgezogenen Wahlen am Sonntag bewerben sich acht Kandidaten um das höchste Amt im Staat. Als Favoritin galt Luisa Gonz�lez aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa, gefolgt von dem indigenen Umweltaktivisten Yaku P�rez und dem deutschstämmigen früheren Vizepräsidenten Otto Sonnenholzner.

Tiani will Übergangsphase im Niger für bis zu drei Jahre

Niamey - Der neue Militärmachthaber im Niger, Abdourahamane Tiani, hat eine nicht länger als drei Jahre andauernde Übergangsphase in dem westafrikanischen Land angekündigt. "Unser Ziel ist es nicht, die Macht an uns zu reißen", sagte der General am Samstag in einer Fernsehansprache. Er kündigte einen 30-tägigen "nationalen Dialog" an, um "konkrete Vorschläge" zu erarbeiten, die den Grundstein für "ein neues Verfassungsleben" legen sollten.

"Tirol-Tag" gibt Startschuss für Europäisches Forum Alpbach

Alpbach/Innsbruck - Das diesjährige Europäische Forum Alpbach erfährt am Sonntag mit dem traditionellen "Tirol-Tag" der Europaregion Tirol seinen De-facto-Startschuss. Angekündigt waren die Landeshauptmänner Anton Mattle (ÖVP, Tirol), Arno Kompatscher (SVP, Südtirol) und Maurizio Fugatti (Lega, Trentino). Inhaltliche Schwerpunkte seien mit Energiewende, Versorgungssicherheit und Klimawandel "zentrale Herausforderungen der Europaregion", hieß es im Vorfeld.

Pazifik-Hurrikan "Hilary" lässt nach, bleibt aber gefährlich

Los Angeles - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" hat sich auf seinem Weg zu der mexikanischen Halbinsel Baja California und dem US-Bundesstaat Kalifornien zu einem Sturm der Kategorie zwei von fünf abgeschwächt. Er werde in den kommenden Stunden sehr starken bis schweren Regen in Baja California und dem Nordwesten Mexikos verursachen, teilte der mexikanische Wetterdienst am Samstag (Ortszeit) mit.

