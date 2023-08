Russische Sonde Luna-25 auf dem Mond abgestürzt

Moskau - Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist gescheitert. Das unbemannte Fluggerät sei außer Kontrolle geraten und auf der Mondoberfläche abgestürzt, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag mit. "Luna-25" sei in eine unvorhergesehene Umlaufbahn geraten und habe mit dem Aufprall aufgehört zu existieren. Die Gründe für den Verlust der Sonde würden geklärt, hieß es. Dazu werde eine Kommission eingerichtet.

Präsident Selenskyj zu Besuch in Niederlanden

Den Haag - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach einem Besuch in Schweden nun in den Niederlanden zu vorher nicht offiziell angekündigten Gesprächen mit Regierungschef Mark Rutte eingetroffen. Hauptziel der Reise sei die Lieferung von F-16-Kampfjets "zum Schutz unserer Menschen vor dem russischen Terror", teilte Selenskyj am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. "Wir werden stärker", meinte er.

Hunderte Migranten erreichten Italien

Rom - Mehrere Hundert Migranten haben an diesem Wochenende wieder die italienische Insel Lampedusa erreicht. Dutzende wurden von ihren seeuntauglichen Booten in Sicherheit gebracht, anderen gelang die gefährliche Überfahrt von Tunesien oder Libyen. Seenotretter der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch nahmen 72 Menschen an Bord des 14 Meter langen Bootes "Aurora". Die Migranten gingen am Samstagabend auf Lampedusa an Land, wie Sea-Watch auf Twitter (X) mitteilte.

Wifo-Chef schlägt zeitliche Streckung der Lohnabschlüsse vor

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr spricht sich vor der herannahenden Herbstlohnrunde für eine zeitliche Ausdehnung der Kollektivvertragsabschlüsse aus. "Man sollte darüber nachdenken, die hohe Inflation der vergangenen zwölf Monate nicht mit aller Macht in die Zukunft fortzuschleppen. Es soll den vollen Ausgleich der Inflation für die Arbeitnehmer geben, klar. Aber nicht sofort, sondern zeitlich gestreckt", sagte er zum "Kurier" (Samstagsausgabe).

Lage in British Columbia spitzt sich wegen Waldbrände zu

Big White/Kelowna/Ottawa - Im Westen Kanadas spitzt sich die Waldbrand-Situation zu. In der Provinz British Columbia vereinten sich zwei Brände zu einem Feuer der Größe von mehr als 41.000 Hektar, wie die Behörden am Samstagabend (Ortszeit) mitteilten. Betroffen sei die Region um den See Shuswap Lake im Süden der Provinz. Auf Bildern des Senders CBC waren im Ort Scotch Creek zerstörte Häuser und ausgebrannte Autos zu sehen. Offizielle Angaben zu den Schäden gab es zunächst nicht.

Alpbach: Appell für Energiewende und Umdenken am "Tirol-Tag"

Alpbach/Innsbruck - Mit Appellen für die Energiewende und ein Umdenken angesichts des Klimawandels hat am Sonntag der "Tirol-Tag" den De-Facto-Startschuss für das Europäische Forum Alpbach gegeben. Nach einem "Landesüblichen Empfang" mahnten die Landeshauptleute Anton Mattle (Tirol, ÖVP), Arno Kompatscher (Südtirol, SVP) und Maurizio Fugatti (Lega, Trentino) gemeinsame Anstrengungen angesichts des Klimawandels ein. Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino solle dabei "Beispiel für Europa" sein.

Baby starb bei Kleinbus-Unfall auf A5 bei Mistelbach

Mistelbach - Bei einem Kleinbus-Unfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Raum Mistelbach ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein elf Monate altes Baby ums Leben gekommen. Der Bub war nach Polizeiangaben offenbar in seinem Kindersitz nicht angegurtet gewesen und wurde aus dem Kfz geschleudert. Die sechs weiteren Insassen des Fahrzeuges erlitten Verletzungen. Als Auslöser für den Crash gilt Sekundenschlaf des Lenkers, eines 52-jährigen polnischen Staatsbürgers.

Nach Kandidatenmord: Präsidentschaftswahl in Ecuador

Quito - Eineinhalb Wochen nach dem Mord an einem Kandidaten wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. Bei den vorgezogenen Wahlen am Sonntag bewerben sich acht Kandidaten um das höchste Amt im Staat. Als Favoritin galt Luisa Gonz�lez aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa, gefolgt von dem indigenen Umweltaktivisten Yaku P�rez und dem deutschstämmigen früheren Vizepräsidenten Otto Sonnenholzner.

