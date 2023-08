Spaniens Frauen holen mit 1:0 über England 1. WM-Titel

Sydney - Spaniens Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich bei der Endrunde in Australien und Neuseeland erstmals zum Weltmeister gekrönt. "La Roja" feierte am Sonntag in Sydney einen verdienten 1:0 (1:0)-Finalerfolg gegen Europameister England und bestieg als erstes europäisches Team seit Deutschland 2007 den WM-Thron. Den entscheidenden Treffer erzielte Kapitänin Olga Carmona (29.), Jennifer Hermoso scheiterte zudem vom Elfmeterpunkt (70.).

Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets an Ukraine

Den Haag - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat der Ukraine am Sonntag offiziell die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. "Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", sagte Rutte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt im niederländischen Eindhoven. Das dänische Verteidigungsministerium bestätigte dies.

Russische Sonde Luna-25 auf dem Mond abgestürzt

Moskau - Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist gescheitert. Das unbemannte Fluggerät sei außer Kontrolle geraten und auf der Mondoberfläche abgestürzt, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag mit. "Luna-25" sei in eine unvorhergesehene Umlaufbahn geraten und habe mit dem Aufprall aufgehört zu existieren. Die Gründe für den Verlust der Sonde würden geklärt, hieß es. Dazu werde eine Kommission eingerichtet.

Wifo-Chef schlägt zeitliche Streckung der Lohnabschlüsse vor

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr spricht sich vor der herannahenden Herbstlohnrunde für eine zeitliche Ausdehnung der Kollektivvertragsabschlüsse aus. "Man sollte darüber nachdenken, die hohe Inflation der vergangenen zwölf Monate nicht mit aller Macht in die Zukunft fortzuschleppen. Es soll den vollen Ausgleich der Inflation für die Arbeitnehmer geben, klar. Aber nicht sofort, sondern zeitlich gestreckt", sagte er zum "Kurier" (Samstagsausgabe).

Ecuador wählt nach Kandidatenmord neuen Präsidenten

Quito - Überschattet von dem Mord an einem Kandidaten hat in Ecuador haben die Wählerinnen und Wähler in Ecuador am Sonntag in einer ersten Wahlrunde über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Um 7.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) öffneten die Wahllokale in dem einstmals recht friedlichen südamerikanischen Staat, der von einer Welle der Gewalt erschüttert wird. Überall im Land wurden Soldaten eingesetzt, um das Votum abzusichern.

Lage in British Columbia spitzt sich wegen Waldbrände zu

Big White/Kelowna/Ottawa - Im Westen Kanadas spitzt sich die Waldbrand-Situation zu. In der Provinz British Columbia vereinten sich zwei Brände zu einem Feuer der Größe von mehr als 41.000 Hektar, wie die Behörden am Samstagabend (Ortszeit) mitteilten. Betroffen sei die Region um den See Shuswap Lake im Süden der Provinz. Auf Bildern des Senders CBC waren im Ort Scotch Creek zerstörte Häuser und ausgebrannte Autos zu sehen. Offizielle Angaben zu den Schäden gab es zunächst nicht.

Alpbach: Appell für Energiewende und Umdenken am "Tirol-Tag"

Alpbach/Innsbruck - Mit Appellen für die Energiewende und ein Umdenken angesichts des Klimawandels hat am Sonntag der "Tirol-Tag" den De-Facto-Startschuss für das Europäische Forum Alpbach gegeben. Nach einem "Landesüblichen Empfang" mahnten die Landeshauptleute Anton Mattle (Tirol, ÖVP), Arno Kompatscher (Südtirol, SVP) und Maurizio Fugatti (Lega, Trentino) gemeinsame Anstrengungen angesichts des Klimawandels ein. Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino solle dabei "Beispiel für Europa" sein.

Baby starb bei Kleinbus-Unfall auf A5 bei Mistelbach

Mistelbach - Bei einem Kleinbus-Unfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Raum Mistelbach ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein elf Monate altes Baby ums Leben gekommen. Der Bub war nach Polizeiangaben offenbar in seinem Kindersitz nicht angegurtet gewesen und wurde aus dem Kfz geschleudert. Die sechs weiteren Insassen des Fahrzeuges erlitten Verletzungen. Als Auslöser für den Crash gilt Sekundenschlaf des Lenkers, eines 52-jährigen polnischen Staatsbürgers.

