Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets an Ukraine

Den Haag - Die Niederlande und Dänemark wollen der Ukraine Kampfjets vom US-amerikanischen Typ F-16 liefern. Aus Dänemark werde die Ukraine 19 F-16 erhalten, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup in Dänemark. Die ersten sechs Flugzeuge sollen bereits um den Jahreswechsel geliefert werden, wie Frederiksen sagte.

Russische Sonde Luna-25 auf dem Mond abgestürzt

Moskau - Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist gescheitert. Das unbemannte Fluggerät sei außer Kontrolle geraten und auf der Mondoberfläche abgestürzt, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag mit. "Luna-25" sei in eine unvorhergesehene Umlaufbahn geraten und habe mit dem Aufprall aufgehört zu existieren. Die Gründe für den Verlust der Sonde würden geklärt, hieß es. Dazu werde eine Kommission eingerichtet.

Wifo-Chef schlägt zeitliche Streckung der Lohnabschlüsse vor

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr spricht sich vor der herannahenden Herbstlohnrunde für eine zeitliche Ausdehnung der Kollektivvertragsabschlüsse aus. "Man sollte darüber nachdenken, die hohe Inflation der vergangenen zwölf Monate nicht mit aller Macht in die Zukunft fortzuschleppen. Es soll den vollen Ausgleich der Inflation für die Arbeitnehmer geben, klar. Aber nicht sofort, sondern zeitlich gestreckt", sagte er zum "Kurier" (Samstagsausgabe).

Ecuador wählt nach Kandidatenmord neuen Präsidenten

Quito - Überschattet von dem Mord an einem Kandidaten hat in Ecuador haben die Wählerinnen und Wähler in Ecuador am Sonntag in einer ersten Wahlrunde über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Um 7.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) öffneten die Wahllokale in dem einstmals recht friedlichen südamerikanischen Staat, der von einer Welle der Gewalt erschüttert wird. Überall im Land wurden Soldaten eingesetzt, um das Votum abzusichern.

Waldbrand auf Teneriffa erfasst bereits 11.600 Hektar

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa ist nach fünf Tagen weiterhin außer Kontrolle. Die Flammen haben bisher circa 11.600 Hektar Natur erfasst, wie der kanarische Notdienst am späten Sonntagnachmittag mitteilte. Das entspricht der Fläche von gut 16.000 Fußballfeldern. Zuvor hatte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Sonntag erklärt, die Südfront des Feuers sei inzwischen "sehr stabil". Sorgen bereite die nördliche Brandfläche.

Wasserskifahrer nach Unfall auf der Donau vermisst

Esternberg - Am frühen Sonntagnachmittag ist ein Wasserskifahrer auf der Donau in der Nähe des Grenzorts Esternberg (Bezirk Schärding) verunglückt und wurde seither vermisst. Laut einem Bericht des ORF dürfte sich der Mann beim Aufsteigen auf sein Boot schwer verletzt haben und schaffte es anschließend nicht mehr, sich über Wasser zu halten. Sechs Feuerwehren, darunter vier aus Österreich, suchten stundenlang nach dem Mann. Nun wurde die Suche eingestellt.

Pazifik-Hurrikan "Hilary" zieht weiter auf Mexiko und USA zu

Los Angeles - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" zieht weiter auf Mexiko und den Südwesten der USA zu. Das Zentrum des Sturms befand sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) etwa 200 Kilometer südlich der Gemeinde San Quintin auf der mexikanischen Halbinsel Baja California, wie Mexikos Wetterdienst mitteilte. "Hilary" erreichte den Angaben zufolge zuletzt anhaltende Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde.

Balkon in Kärnten krachte samt Mutter und Sohn in die Tiefe

St. Veit an der Glan - Eine 48-Jährige und ihr 16-jähriger Sohn sind Sonntagmittag im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan samt Balkon rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und haben sich dabei verletzt. Der Lebensgefährte der Frau hörte den Krach im Nebenzimmer, fand die beiden und alarmierte die Rettung. Die Ursache für das Abbrechen des Balkons ist bisher noch unklar, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

