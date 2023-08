Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets an Ukraine

Den Haag - Die Niederlande und Dänemark wollen der Ukraine Kampfjets vom US-amerikanischen Typ F-16 liefern. Aus Dänemark werde die Ukraine 19 F-16 erhalten, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup in Dänemark. Die ersten sechs Flugzeuge sollen bereits um den Jahreswechsel geliefert werden, wie Frederiksen sagte.

Erste Gläubigerversammlung bei Kika/Leiner findet statt

Wien/St. Pölten - Im Sanierungsverfahren der seit Mitte Juni insolventen Möbelhandelskette Kika/Leiner steht am Montag die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten an. Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung wird Insolvenzverwalter Volker Leitner die Höhe der bisherigen Forderungen bekanntgeben und auch mitteilen, ob eine Fortführung des Unternehmens im wirtschaftlichen Interesse der Gläubigerinnen und Gläubiger ist. Der Termin beginnt um 10 Uhr.

Waldbrand auf Teneriffa erfasst bereits 11.600 Hektar

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa ist nach fünf Tagen weiterhin außer Kontrolle. Die Flammen haben bisher circa 11.600 Hektar Natur erfasst, wie der kanarische Notdienst am späten Sonntagnachmittag mitteilte. Das entspricht der Fläche von gut 16.000 Fußballfeldern. Zuvor hatte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Sonntag erklärt, die Südfront des Feuers sei inzwischen "sehr stabil". Sorgen bereite die nördliche Brandfläche.

Waldbrand im Nordosten Griechenlands dehnt sich aus

Athen - Im Nordosten Griechenlands wütet ein schwerer Waldbrand. Nachdem am Samstag bereits mehrere Dörfer nahe der Hafenstadt Alexandroupoli evakuiert worden waren, breiteten sich die Flammen am Sonntag weiter aus, teilten die Behörden mit. In ganz Griechenland kämpften Feuerwehrleute am Sonntag gegen insgesamt 53 Brände.

Zeugen-Jehovas-Kongress ohne Zwischenfälle

Wien - Der große zweisprachige Kongress der Zeugen Jehovas im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist am Sonntag ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Nach der Detonation von zwei Sprengsätzen an Autos von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft tags zuvor waren die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden. Die Zusammenhänge sind weiter unklar. Drohbriefe oder -Anrufe habe es zuvor keine gegeben, sagte ein Sprecher der Glaubensgemeinschaft der APA.

Putschisten im Niger wollen drei Jahre an der Macht bleiben

Niamey - Nach dem Staatsstreich im Niger hat der neue Militärmachthaber Abdourahamane Tiani einen Zeithorizont für eine Machtübergabe an eine zivile Regierung genannt. Die Übergangsphase werde "nicht länger als drei Jahre dauern", sagte der General am Samstag in einer Fernsehansprache. Zuvor hatte Tiani sich mit einer Delegation der westafrikanischen ECOWAS-Staatengruppe getroffen, deren Leiter sich nachher hoffnungsvoll zeigte.

Wasserskifahrer nach Unfall auf der Donau vermisst

Esternberg - Am frühen Sonntagnachmittag ist ein Wasserskifahrer auf der Donau in der Nähe des Grenzorts Esternberg (Bezirk Schärding) verunglückt und wurde seither vermisst. Laut einem Bericht des ORF dürfte sich der Mann beim Aufsteigen auf sein Boot schwer verletzt haben und schaffte es anschließend nicht mehr, sich über Wasser zu halten. Sechs Feuerwehren, darunter vier aus Österreich, suchten stundenlang nach dem Mann. Nun wurde die Suche eingestellt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red