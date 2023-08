Erste Gläubigerversammlung bei Kika/Leiner findet statt

Wien/St. Pölten - Im Sanierungsverfahren der seit Mitte Juni insolventen Möbelhandelskette Kika/Leiner steht am Montag die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten an. Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung wird Insolvenzverwalter Volker Leitner die Höhe der bisherigen Forderungen bekanntgeben und auch mitteilen, ob eine Fortführung des Unternehmens im wirtschaftlichen Interesse der Gläubigerinnen und Gläubiger ist. Der Termin beginnt um 10 Uhr.

Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets an Ukraine

Den Haag - Die Niederlande und Dänemark wollen der Ukraine Kampfjets vom US-amerikanischen Typ F-16 liefern. Aus Dänemark werde die Ukraine 19 F-16 erhalten, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup in Dänemark. Die ersten sechs Flugzeuge sollen bereits um den Jahreswechsel geliefert werden, wie Frederiksen sagte.

Favoritin Gonz�lez bei Ecuadors Präsidentschaftswahl voran

Quito - Die Linkspolitikerin Luisa Gonz�lez führt die ersten Hochrechnungen in der ersten Runde von Ecuadors Präsidentschaftswahl an. Nach der Auszählung von rund 30 Prozent der Wahlboxen erhielt Gonz�lez laut Angaben der nationalen Wahlbehörde mehr als 33 Prozent der Stimmen. Die Wählerinnen und Wähler konnten bis 17.00 Uhr (0.00 Uhr MESZ) ihre Stimme abgeben. Nach dem tödlichen Attentat auf einen Kandidaten im Wahlkampf waren Soldaten im Einsatz, um den Urnengang abzusichern.

Waldbrand auf Teneriffa erfasst bereits 11.600 Hektar

Santa Cruz de Tenerife - Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa ist nach fünf Tagen weiterhin außer Kontrolle. Die Flammen haben bisher circa 11.600 Hektar Natur erfasst, wie der kanarische Notdienst am späten Sonntagnachmittag mitteilte. Das entspricht der Fläche von gut 16.000 Fußballfeldern. Zuvor hatte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am Sonntag erklärt, die Südfront des Feuers sei inzwischen "sehr stabil". Sorgen bereite die nördliche Brandfläche.

Arevalo in Stichwahl um Guatemalas Präsidentenamt voran

Guatemala-Stadt - Bei den Präsidentschaftswahlen in Guatemala hat sich der Mitte-links-Kandidat Bernardo Arevalo am Sonntag in einer Stichwahl gegen die ehemalige First Lady Sandra Torres durchgesetzt. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen lag Arevalo mit knapp 60 Prozent vor Torres mit knapp 36 Prozent, wie aus vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde hervorgeht. Die Organisation Amerikanischer Staaten erklärte, die Wahlen seien nach Angaben der 86 Wahlbeobachter vor Ort reibungslos verlaufen.

Tropensturm "Hilary" trifft in Mexiko auf Land

Los Angeles - Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" ist auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaats Kalifornien in Nordwestmexiko auf Land getroffen. Der Sturm hatte sich zuvor abgeschwächt und war vom Hurrikan zum Tropensturm herabgestuft wurde. Er erreichte die Küste von Baja California, wie der mexikanische Wetterdienst am Sonntag mitteilte und sehr starken bis schweren Regen für die Halbinsel und den Nordosten des Landes sowie starke Winde und hohe Wellen vorhersagte.

red