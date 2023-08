Erste Gläubigerversammlung bei Kika/Leiner findet statt

Wien/St. Pölten - Im Sanierungsverfahren der seit Mitte Juni insolventen Möbelhandelskette Kika/Leiner steht am Montag die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten an. Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung wird Insolvenzverwalter Volker Leitner die Höhe der bisherigen Forderungen bekanntgeben und auch mitteilen, ob eine Fortführung des Unternehmens im wirtschaftlichen Interesse der Gläubigerinnen und Gläubiger ist. Der Termin beginnt um 10 Uhr.

Russland: Ukrainische Drohne über Moskau abgefangen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Das russische Verteidigungsministerium meldet eine abgefangene ukrainische Drohne über dem Großraum Moskau. Das Flugobjekt sei abgestürzt, Opfer habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium weiter mit. Am Flughafen Wnukowo seien alle Starts und Landungen ausgesetzt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur TASS ergänzend. Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kupiansk im Gebiet Charkiw sind am Sonntag indes nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden.

Favoritin Gonz�lez bei Ecuadors Präsidentschaftswahl voran

Quito - Die Linkspolitikerin Luisa Gonz�lez führt die ersten Hochrechnungen in der ersten Runde von Ecuadors Präsidentschaftswahl an. Nach der Auszählung von rund 30 Prozent der Wahlboxen erhielt Gonz�lez laut Angaben der nationalen Wahlbehörde mehr als 33 Prozent der Stimmen. Die Wählerinnen und Wähler konnten bis 17.00 Uhr (0.00 Uhr MESZ) ihre Stimme abgeben. Nach dem tödlichen Attentat auf einen Kandidaten im Wahlkampf waren Soldaten im Einsatz, um den Urnengang abzusichern.

Sturm "Hilary" bringt Kalifornien sintflutartigen Regen

Los Angeles - Sintflutartiger Regen und Überschwemmungen: Der Tropensturm "Hilary" hat den Südwesten der USA erreicht und versetzt die Region mit den Metropolen San Diego und Los Angeles in einen Ausnahmezustand. Das Zentrum des Sturms bewegte sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) in den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien. Zuvor war "Hilary" an der Küste von Baja California in Mexiko auf Land getroffen. Zwei Tote wurden gemeldet.

Drei Tote nach Absturz mit Geländewagen bei Schladming

Schladming - Drei Tote hat am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall bei Schladming gefordert. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Liezen fuhr laut Polizeiangaben gegen 22.40 Uhr mit seinem Geländewagen auf der Gemeindestraße "Janerweg" von Rohrmoos Untertal kommend in Richtung Fastenberg/Planai. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer (21, 23 und 25 Jahre). Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Straße ab und stürzte über einen felsendurchsetzten Abhang in ein Waldstück.

Anti-Korruptionskämpfer Arevalo wird Präsident von Guatemala

Guatemala-Stadt - Bei den Präsidentschaftswahlen in Guatemala hat sich der Mitte-links-Kandidat Bernardo Arevalo am Sonntag in einer Stichwahl gegen die ehemalige First Lady Sandra Torres durchgesetzt. Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen lag Arevalo mit 59 Prozent uneinholbar vor Torres mit 36 Prozent, wie aus dem vorläufigen Wahlergebnis hervorgeht. Die Organisation Amerikanischer Staaten erklärte, die Wahlen seien nach Angaben der 86 Wahlbeobachter vor Ort reibungslos verlaufen.

