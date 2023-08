Erste Gläubigerversammlung bei Kika/Leiner findet statt

Wien/St. Pölten - Im Sanierungsverfahren der seit Mitte Juni insolventen Möbelhandelskette Kika/Leiner steht am Montag die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten an. Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung wird Insolvenzverwalter Volker Leitner die Höhe der bisherigen Forderungen bekanntgeben und auch mitteilen, ob eine Fortführung des Unternehmens im wirtschaftlichen Interesse der Gläubigerinnen und Gläubiger ist.

Menschen in Kalifornien bei Tropensturm aus Flüssen gerettet

San Diego (Kalifornien) - Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" hat in Südkalifornien mit starken Regenfällen erste Flüsse über die Ufer treten lassen. So wurden in der Stadt San Diego nahe der Grenze zu Mexiko neun Menschen aus einem Flussbett gerettet, wie die örtliche Feuerwehr auf Twitter (X) am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. "Die Einsatzkräfte suchen noch nach weiteren Personen, die Hilfe benötigen", hieß es weiter.

Drei Leichtverletzte bei Brand in Altersheim in Wien

Wien - Bei einem Brand in einem Pensionistenheim in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Montag drei Bewohnerinnen verletzt worden. Die Frauen im Alter von 62, 82 und 91 Jahren wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht, berichteten Feuerwehr und Berufsrettung. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren wurden zudem in Sicherheit gebracht. Berufsrettung und Sozialmedizinischer Dienst (SMD) betreuten insgesamt 27 Personen, die teils in andere Häuser verlegt werden mussten.

Gonz�lez und Noboa gehen in die Stichwahl in Ecuador

Quito - Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador gehen die linksgerichtete Kandidatin Luisa Gonz�lez und der Geschäftsmann Daniel Noboa in die zweite Runde. Nach Auszählung von mehr als 70 Prozent der Stimmen lag die 45-jährige Gonz�lez mit 33 Prozent deutlich vorn, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito mitteilte. Der 35 Jahre alte Noboa, Sohn des Unternehmers und früheren Präsidentschaftskandidaten Alvaro Noboa, kam demnach überraschend auf 24 Prozent.

Junger Mann ging in Tiroler See unter, tot geborgen

Fiss - Ein junger Mann zwischen 20 und 30 Jahren ist in der Nacht auf Montag beim Schwimmen im Tiroler Wolfsee in Fiss im Bezirk Landeck untergegangen und nur noch tot geborgen worden. Der Mann hatte offenbar versucht, zusammen mit einer Frau den See zu durchqueren, als er plötzlich in Panik geriet, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Er versuchte daraufhin mehrmals, sich bei der Frau festzuhalten. Diese wollte ihn aus dem Wasser ziehen, was jedoch nicht gelang, er ging unter.

Russland: Ukrainische Drohne über Moskau abgefangen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag einen weiteren ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Eine flugzeugartige Drohne sei im Westen der Stadt über dem Landkreis Istra abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Wegen der Gefahr in der Luft ließen die Flughäfen Wnukowo im Südwesten von Moskau und Domodedowo im Süden zeitweise keine Starts und Landungen zu, wie russische Agenturen meldeten.

Militär soll Waldbrände in Kanada bekämpfen

Ottawa - Im Westen Kanadas haben Wind, Trockenheit und Hitze auch am Sonntag (Ortszeit) die Waldbrände weiter angefacht. In West Kelowna am See Okanagan im Süden der Provinz British Columbia sehe die Lage jedoch "endlich besser aus", sagte der dortige Feuerwehrchef Jason Brolund. In der Gemeinde wurden in einem Zeitraum von 24 Stunden keine weiteren Häuser mehr zerstört. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte an, Soldaten und Ausrüstung in die Provinz zu entsenden.

