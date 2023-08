Erste Gläubigerversammlung bei Kika/Leiner findet statt

Wien/St. Pölten - Im Sanierungsverfahren der seit Mitte Juni insolventen Möbelhandelskette Kika/Leiner steht am Montag die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten an. Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung wird Insolvenzverwalter Volker Leitner die Höhe der bisherigen Forderungen bekanntgeben und auch mitteilen, ob eine Fortführung des Unternehmens im wirtschaftlichen Interesse der Gläubigerinnen und Gläubiger ist.

Fortschritte bei der Waldbrandbekämpfung auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife - Bei der Bekämpfung des verheerenden Waldbrandes auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa sind Fortschritte erzielt worden. "Das Potenzial des Feuers nimmt ab", wurde der Chef für die Feuerbekämpfung, Federico Grillo, Montagfrüh von der Regionalzeitung "El D�a" zitiert. Am Montag wollte der spanische Ministerpräsident Pedro S�nchez auf die Insel fliegen, um sich an Ort und Stelle ein Bild der Lage zu machen.

Selenskyj dankt Dänemark für Militärhilfen und F-16-Zusagen

Kopenhagen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Dänemark für seine lang anhaltende militärische Unterstützung und die jüngsten Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets gedankt. Die Ukraine darf die F-16 allerdings nur auf eigenem Territorium zum Einsatz bringen. "Wir spenden Waffen unter der Bedingung, dass sie eingesetzt werden, um den Feind aus dem Gebiet der Ukraine zu vertreiben. Und nicht darüber hinaus", sagte der dänische Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Gonz�lez und Noboa gehen in die Stichwahl in Ecuador

Quito - Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador gehen die linksgerichtete Kandidatin Luisa Gonz�lez und der rechtsliberale Geschäftsmann Daniel Noboa in die zweite Runde. Nach Auszählung von gut 92 Prozent der Stimmen lag die 45-jährige Gonz�lez mit 33 Prozent vorn, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) in Quito mitteilte. Der 35 Jahre alte Noboa, Sohn des Unternehmers und früheren Präsidentschaftskandidaten Alvaro Noboa, kam demnach überraschend auf 24 Prozent.

Wahlbehörde: Ar�valo wird Präsident von Guatemala

Guatemala-Stadt - In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala hat sich der Sozialdemokrat Bernardo Ar�valo durchgesetzt. Der 64-Jährige siegte nach Angaben des Obersten Wahlgerichts (TSE) am Sonntag mit deutlichem Vorsprung nach Auszählung fast aller Stimmen mit 59 Prozent gegen seine Rivalin Sandra Torres. Torres, die ebenfalls den Sozialdemokraten angehört, holte demnach rund 36 Prozent der Stimmen.

Junger Mann ging in Tiroler See unter, tot geborgen

Fiss - Ein junger Mann zwischen 20 und 30 Jahren ist in der Nacht auf Montag beim Schwimmen im Tiroler Wolfsee in Fiss im Bezirk Landeck untergegangen und nur noch tot geborgen worden. Der Mann hatte offenbar versucht, zusammen mit einer Frau den See zu durchqueren, als er plötzlich in Panik geriet, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Er versuchte daraufhin mehrmals, sich bei der Frau festzuhalten. Diese wollte ihn aus dem Wasser ziehen, was jedoch nicht gelang, er ging unter.

Menschen in Kalifornien bei Tropensturm aus Flüssen gerettet

San Diego (Kalifornien) - Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" hat in Südkalifornien mit starken Regenfällen erste Flüsse über die Ufer treten lassen. So wurden in der Stadt San Diego nahe der Grenze zu Mexiko neun Menschen aus einem Flussbett gerettet, wie die örtliche Feuerwehr auf Twitter (X) am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. "Die Einsatzkräfte suchen noch nach weiteren Personen, die Hilfe benötigen", hieß es weiter.

Drei Leichtverletzte bei Brand in Altersheim in Wien

Wien - Bei einem Brand in einem Pensionistenheim in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Montag drei Bewohnerinnen verletzt worden. Die Frauen im Alter von 62, 82 und 91 Jahren wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht, berichteten Feuerwehr und Berufsrettung. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren wurden zudem in Sicherheit gebracht. Berufsrettung und Sozialmedizinischer Dienst (SMD) betreuten insgesamt 27 Personen, die teils in andere Häuser verlegt werden mussten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red