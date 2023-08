Kika/Leiner - 93 Mio. Euro an Forderungen angemeldet

Wien/St. Pölten - Im Rahmen der Kika/Leiner-Insolvenz haben bis vergangene Woche 450 Gläubiger und Gläubigerinnen sowie die Belegschaft Forderungen in Höhe von 93,3 Mio. Euro angemeldet. Hauptgläubiger ist das Finanzamt mit über 46 Mio. Euro. Das teilten die Kreditschützer Creditreform und KSV am Montag nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten mit. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) wird es heute noch ein Update zur Forderungshöhe geben.

Gonz�lez und Noboa gehen in die Stichwahl in Ecuador

Quito - Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador gehen die linksgerichtete Kandidatin Luisa Gonz�lez und der rechtsliberale Geschäftsmann Daniel Noboa in die zweite Runde. Nach Auszählung von gut 92 Prozent der Stimmen lag die 45-jährige Gonz�lez mit 33 Prozent vorn, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) in Quito mitteilte. Der 35 Jahre alte Noboa, Sohn des Unternehmers und früheren Präsidentschaftskandidaten Alvaro Noboa, kam demnach überraschend auf 24 Prozent.

Wahlbehörde: Ar�valo wird Präsident von Guatemala

Guatemala-Stadt - In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala hat sich der Sozialdemokrat Bernardo Ar�valo durchgesetzt. Der 64-Jährige siegte nach Angaben des Obersten Wahlgerichts (TSE) am Sonntag mit deutlichem Vorsprung nach Auszählung fast aller Stimmen mit 59 Prozent gegen seine Rivalin Sandra Torres. Torres, die ebenfalls den Sozialdemokraten angehört, holte demnach rund 36 Prozent der Stimmen.

Russland kritisiert Pläne für F16-Lieferung

Kopenhagen - Russland übt Kritik an der von Dänemark und den Niederlanden angekündigten Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Der Schritt werde zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen, erklärte der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Dänemark am Montag in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen für seine lang anhaltende militärische Unterstützung.

Nationalrats-Sondersitzung zu Teuerung wohl am 30. August

Wien - Die von SPÖ und FPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung wird am 30. August stattfinden, erfuhr die APA aus Parlamentskreisen. Offiziell bestätigt ist der Termin noch nicht - zuvor muss erst eine außerordentliche Tagung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen einberufen werden. Denn bis zum 11. September gilt noch die tagungsfreie Zeit. Dieser Formalakt dürfte aber demnächst erledigt sein und die Sitzung am Mittwoch kommender Woche stattfinden.

Ein Toter bei Waldbränden in Griechenland

Athen - Bei einem großen Wald- und Buschbrand, der seit der Nacht auf Montag in der griechischen Region Böotien nordwestlich von Athen tobt, ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es handle sich um einen rund 80 Jahre alten Schäfer, bestätigte die Feuerwehr dem Staatssender ERT am Montag. Der Mann habe seine Tiere vor den Flammen retten wollen und sei in den Rauchschwaden ohnmächtig geworden und vermutlich erstickt, hieß es.

Saudi-arabische Grenzschützer erschossen hunderte Migranten

London - Saudi-arabische Grenzschützer haben laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch seit Anfang 2022 an der Grenze zum Jemen hunderte Migranten aus Äthiopien getötet. Dem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge stützen sich die Vorwürfe auf 38 Zeugeninterviews sowie Satellitenbilder und in Online-Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen. Alleine aus den Zeugenaussagen gingen mindestens 28 "Vorfälle mit Schusswaffen" hervor - darunter auch Angriffe mit Mörsergeschossen.

