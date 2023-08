Kika/Leiner - 93 Mio. Euro an Forderungen angemeldet

Wien/St. Pölten - Im Rahmen der Kika/Leiner-Insolvenz haben bis vergangene Woche 450 Gläubiger und Gläubigerinnen sowie die Belegschaft Forderungen in Höhe von 93,3 Mio. Euro angemeldet. Hauptgläubiger ist das Finanzamt mit über 46 Mio. Euro. Das teilten die Kreditschützer Creditreform und KSV am Montag nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten mit. Der Fortbetrieb wurde vom Gericht genehmigt.

Russland kritisiert Pläne für F-16-Lieferung

Kopenhagen - Russland übt Kritik an der von Dänemark und den Niederlanden angekündigten Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Der Schritt werde zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen, erklärte der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Dänemark am Montag in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen für seine lang anhaltende militärische Unterstützung.

Fortschritte bei der Waldbrandbekämpfung auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife - Bei der Bekämpfung des verheerenden Waldbrandes auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa sind Fortschritte erzielt worden. "Das Schlimmste ist vorbei", sagte am Montag der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo. Noch könne man zwar nicht behaupten, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Aber man sei dabei, es "an allen Fronten zu stabilisieren", betonte Clavijo.

Zeugen Jehovas setzen nach Anschlag auf Achtsamkeit

Wien/Leibnitz - Die Zeugen Jehovas in Österreich setzen seit dem versuchten Anschlag auf zwei ihrer Mitglieder in der Südsteiermark weiterhin auf verstärkte Aufmerksamkeit in ihren Gemeinden. "Wir bleiben achtsam und sensibel", sagte ein Sprecher der Glaubensgemeinschaft am Montag zur APA. Zum konkreten Sicherheitskonzept gab es aus sicherheitsrelevanten Gründen keine näheren Informationen. Indes wurde aber bekannt, dass Videos aus der Umgebung ausgewertet werden sollen.

Ein Toter bei Waldbränden in Griechenland

Athen - Bei einem großen Wald- und Buschbrand, der seit der Nacht auf Montag in der griechischen Region Böotien nordwestlich von Athen tobt, ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es handle sich um einen rund 80 Jahre alten Schäfer, bestätigte die Feuerwehr dem Staatssender ERT am Montag. Der Mann habe seine Tiere vor den Flammen retten wollen und sei in den Rauchschwaden ohnmächtig geworden und vermutlich erstickt, hieß es.

Saudi-arabische Grenzschützer erschossen hunderte Migranten

London - Saudi-arabische Grenzschützer haben laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch seit Anfang 2022 an der Grenze zum Jemen hunderte Migranten aus Äthiopien getötet. Dem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge stützen sich die Vorwürfe auf 38 Zeugeninterviews sowie Satellitenbilder und in Online-Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen. Alleine aus den Zeugenaussagen gingen mindestens 28 "Vorfälle mit Schusswaffen" hervor - darunter auch Angriffe mit Mörsergeschossen.

Nationalrats-Sondersitzung zu Teuerung wohl am 30. August

Wien - Die von SPÖ und FPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung wird am 30. August stattfinden, erfuhr die APA aus Parlamentskreisen. Offiziell bestätigt ist der Termin noch nicht - zuvor muss erst eine außerordentliche Tagung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen einberufen werden. Denn bis zum 11. September gilt noch die tagungsfreie Zeit. Dieser Formalakt dürfte aber demnächst erledigt sein und die Sitzung am Mittwoch kommender Woche stattfinden.

