Kika/Leiner - 93 Mio. Euro an Forderungen angemeldet

Wien/St. Pölten - Im Rahmen der Kika/Leiner-Insolvenz haben bis vergangene Woche 450 Gläubiger und Gläubigerinnen sowie die Belegschaft Forderungen in Höhe von 93,3 Mio. Euro angemeldet. Hauptgläubiger ist das Finanzamt mit über 46 Mio. Euro. Das teilten die Kreditschützer Creditreform und KSV am Montag nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten mit. Der Fortbetrieb wurde vom Gericht genehmigt.

Russland kritisiert Pläne für F-16-Lieferung

Kopenhagen - Russland übt Kritik an der von Dänemark und den Niederlanden angekündigten Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Der Schritt werde zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen, erklärte der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Dänemark am Montag in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen für seine lang anhaltende militärische Unterstützung.

StA bescheinigte Wiener Polizisten "Akt rohester Gewalt"

Wien - Als einen "Akt rohester Gewalt" hat die Staatsanwältin am Montag am Wiener Landesgericht das Vorgehen eines 31-jährigen Polizisten bezeichnet, der sich wegen Amtsmissbrauchs zu verantworten hatte. Ausgangspunkt war ein Polizeieinsatz am 1. August 2022 in einer McDonald's-Filiale in der Innenstadt, von dem auch eine Videoaufzeichnung vorlag. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann von der Polizei misshandelt wird. Am Ende versetzt ihm der 31-Jährige Kniestöße ins Gesicht.

Babymorde: Lebenslang für britische Ex-Krankenschwester

Manchester - Wegen Mordes an sieben Babys und Mordversuchs bei sechs weiteren muss die ehemalige Krankenschwester Lucy Letby den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Der Richter verurteilte die 33-Jährige am Montag in Manchester zur Höchststrafe - lebenslanger Haft ohne Chance auf vorzeitige Entlassung.

Gonz�lez und Noboa gehen in die Stichwahl in Ecuador

Quito - Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador gehen die linksgerichtete Kandidatin Luisa Gonz�lez und der rechtsliberale Geschäftsmann Daniel Noboa in die zweite Runde. Nach Auszählung von gut 92 Prozent der Stimmen lag die 45-jährige Gonz�lez mit 33 Prozent vorn, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) in Quito mitteilte. Der 35 Jahre alte Noboa, Sohn des Unternehmers und früheren Präsidentschaftskandidaten Alvaro Noboa, kam demnach überraschend auf 24 Prozent.

Fortschritte bei der Waldbrandbekämpfung auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife - Bei der Bekämpfung des verheerenden Waldbrandes auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa sind Fortschritte erzielt worden. "Das Schlimmste ist vorbei", sagte am Montag der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo. Noch könne man zwar nicht behaupten, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Aber man sei dabei, es "an allen Fronten zu stabilisieren", betonte Clavijo.

Mann tot unter Heu in Tiroler Stadel gefunden

Umhausen/Innsbruck - Ein 57-Jähriger ist am Sonntag tot unter Heu begraben in einem Stadel im Tiroler Umhausen (Bezirk Imst) gefunden worden. Der Mann war während der Heuarbeiten vermisst worden. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen. Ein Unfall war ebenso wie eine gesundheitliche Ursache oder Fremdverschulden nicht ausgeschlossen, so die Polizei zur APA. Aufklärung soll eine Obduktion bringen.

Zeugen Jehovas setzen nach Anschlag auf Achtsamkeit

Wien/Leibnitz - Die Zeugen Jehovas in Österreich setzen seit dem versuchten Anschlag auf zwei ihrer Mitglieder in der Südsteiermark weiterhin auf verstärkte Aufmerksamkeit in ihren Gemeinden. "Wir bleiben achtsam und sensibel", sagte ein Sprecher der Glaubensgemeinschaft am Montag zur APA. Zum konkreten Sicherheitskonzept gab es aus sicherheitsrelevanten Gründen keine näheren Informationen. Indes wurde aber bekannt, dass Videos aus der Umgebung ausgewertet werden sollen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montagnachmittag um 0,46 Prozent und notierte bei 3.131,76 Zählern. Auch das europäische Umfeld startete fester in die Woche. China stützt die Konjunktur mit einer an den Finanzmärkten als eher halbherzig gewerteten Zinssenkung, wurde bekannt. Zudem blicken Anleger mit großer Spannung diese Woche noch auf das Notenbankentreffen in Jackson Hole. Gut gesucht zeigten sich europaweit Aktien aus dem Öl- und Gassektor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red