Kika/Leiner - 93 Mio. Euro an Forderungen angemeldet

Wien/St. Pölten - Im Rahmen der Kika/Leiner-Insolvenz haben bis vergangene Woche 450 Gläubiger und Gläubigerinnen sowie die Belegschaft Forderungen in Höhe von 93,3 Mio. Euro angemeldet. Hauptgläubiger ist das Finanzamt mit über 46 Mio. Euro. Das teilten die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV am Montag nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten mit. Der Fortbetrieb wurde vom Gericht genehmigt.

Russland warnt nach F-16-Zusage an Ukraine vor "Eskalation"

Kopenhagen - Nach der Zusage von F-16-Kampfjets an Kiew hat der russische Botschafter in Kopenhagen, Wladimir Barbin, Dänemark eine Verschärfung des Konflikts vorgeworfen. Die Entscheidung, "der Ukraine 19 F-16-Kampfjets zu schenken, führt zu einer Eskalation des Konflikts", sagte Barbin am Montag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich in Kopenhagen siegesgewiss. Deutschland sieht sich bei der möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nicht unter Zugzwang.

Selenskyj in Athen eingetroffen

Athen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am frühen Montagabend in Athen eingetroffen. Dort wollte er an einem informellen Treffen der Regierungs- und Staatschefs der Balkanländer sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Selenksyjs Aufenthalt in Griechenland war bis zuletzt geheim gehalten worden und findet unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen statt. Griechische Medien zeigten, wie Selenskyj von Premierminister Kyriakos Mitsotakis begrüßt wurde.

ECOWAS: Angekündigte Übergangsphase im Niger "inakzeptabel"

Niamey - Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hat die Ankündigung einer Übergangsphase zu einer zivilen Regierung durch die neuen Militärmachthaber im Niger zurückgewiesen. "Ein dreijähriger Übergang ist inakzeptabel", sagte der ECOWAS-Beauftragte für Sicherheit und politische Angelegenheiten, Abdel-Fatau Musah, in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit Al-Jazeera. "Wir wollen, dass die verfassungsmäßige Ordnung so schnell wie möglich wiederhergestellt wird."

Pensionen: Momentum-Studie sieht trotz Plus Wertverlust

Wien - Selbst die sich anbahnende Pensionserhöhung von fast zehn Prozent kann den Wertverlust bei den Ruhensbezügen nicht ausgleichen. Das hat eine Analyse des Momentum-Instituts ergeben. Demnach ist nämlich der Wertverlust zwischen Jänner 2020 und Juni dieses Jahres bei durchschnittlich 7,9 Prozent gelegen. Das kann das hohe Plus 2024 nicht ausgleichen.

Sturm "Hilary" setzte Teile Kaliforniens unter Wasser

San Diego (Kalifornien) - Ganze Straßenzüge sind unter Wasser, Sturzfluten bahnen sich ihren Weg: Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" hat sintflutartigen Regen in den Südwesten der USA gebracht. Besonders heftig wurde der US-Bundesstaat Kalifornien mit seinen Metropolen San Diego und Los Angeles getroffen.

StA bescheinigte Wiener Polizisten "Akt rohester Gewalt"

Wien - Als einen "Akt rohester Gewalt" hat die Staatsanwältin am Montag am Wiener Landesgericht das Vorgehen eines 31-jährigen Polizisten bezeichnet, der sich wegen Amtsmissbrauchs zu verantworten hatte. Ausgangspunkt war ein Polizeieinsatz am 1. August 2022 in einer McDonald's-Filiale in der Innenstadt, von dem auch eine Videoaufzeichnung vorlag. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann von der Polizei misshandelt wird. Am Ende versetzt ihm der 31-Jährige Kniestöße ins Gesicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red