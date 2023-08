Erneut ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat am Dienstagmorgen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut ukrainische Drohnen abgewehrt. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt, teilte das Ministerium bei Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Moskau meldete indes die Zerstörung eines Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte im Schwarzen Meer.

Thailändischer Ex-Ministerpräsident Thaksin aus Exil zurück

Bangkok - Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Ein Privatjet mit Thaksin an Bord landete am Dienstagmorgen auf dem Flughafen Don Mueang in der Hauptstadt Bangkok, wie thailändische Medien berichteten. Thaksin droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen Bestechung und Korruption, wofür er 2008 in Abwesenheit verurteilt worden war.

Japan beginnt Verklappung von Fukushima-Kühlwasser

Tokio - Ungeachtet großer Sorgen unter Fischern und Nachbarstaaten beginnt Japan mit der umstrittenen Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer. Die Verklappung soll am Donnerstag beginnen, sofern das Wetter mitspielt. Das entschied das Kabinett von Premier Fumio Kishida am Dienstag. Kishidas Regierung argumentiert, dass auf dem Gelände der Atomruine der Platz zur Lagerung des Kühlwassers ausgehe und dadurch die Stilllegungsarbeiten behindert würden.

Fitnessstudios haben weniger Mitglieder als vor der Pandemie

Wien - In vielen der rund 1.200 Fitnessstudios in Österreich ist die Kundenanzahl noch nicht aufs Vor-Corona-Level zurückgekehrt. Es gibt nach fast drei Jahren covid-bedingter Einschränkungen zwar eine Erholung. Aber: "Es fehlen schätzungsweise noch zehn Prozent", sagt Christian Hörl, Sprecher der Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer (WKÖ), auf APA-Anfrage. Vor der Pandemie hatten rund 1,2 Mio. Mitglieder in den Fitnessstudios trainiert.

Biden besucht nach Feuerkatastrophe die Insel Maui

Maui - Nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Staat Hawaii mit weit mehr als hundert Toten hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht. Der Präsident und First Lady Jill Biden flogen im Helikopter über die ausgebrannte Feuerzone, um sich aus der Luft ein Bild von der Zerstörung zu machen. Bei einem Rundgang in den Ruinen der fast vollständig zerstörten Stadt Lahaina traf Biden Einsatzkräfte und Überlebende der tödlichsten Brände in den USA in mehr als 100 Jahren.

BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Johannesburg - Die Allianz fünf aufstrebender Volkswirtschaften BRICS kommt ab Dienstag zu ihrem 15. Gipfel in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen. Im Vordergrund des Spitzentreffens, das bis Donnerstag dauert, steht die Erweiterung der Gruppe. Bisher gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu "BRICS plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

Nach Tod von Mädchen in Therme Prozess gegen Vater

Eisenstadt - Nach dem Tod eines Mädchens in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) im März muss sich am Dienstag dessen Vater wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Eisenstadt verantworten. Die Fünfjährige konnte noch nicht schwimmen und war ohne Schwimmhilfe in rund 1,9 Meter tiefes Wasser gesprungen, während der Mann über 20 Minuten im Thermenrestaurant und im Außenbereich war.

